Гродненский фотограф получил престижную награду в Украине 8.09.2019, 16:20

Его работала стала лучшей среди фотографов со всего мира.

Гродненский фотограф Ян Хведчин получил бронзовую медаль на конкурсе Live Press Photo 2019, который проходил в этом году в Украине, пишет сайт baj.by.

Снимок фотографа назывался "проливная радость", он показывает момент традиционного праздника, которая проходит на Гродненщине возле Августовского канала

"Участвовал в этом конкурсе третий год подряд, занял 3-е место из 6-ти, - рассказывает Ян Хведчин. - Про сам конкурс узнал от коллег-фотографов. Фотоконкурс международный, присылают туда работы со всего мира, в том числе и из Беларуси, и в этом конкурсе очень высокие требования к работам. Он проводится много лет и является одним из главных конкурсов пресс-фото Украины".

Ян Хведчин отмечает, что с годами у него улучшается качество снимков, и хочется сделать уникальное фото, не похожее на съемки коллег-фотографов. За последний месяц фотограф отправил несколько заявок на различные конкурсы. "После получения награды желание только возросло, да и количество работ, которые можно представить на конкурсах, увеличилось", - говорит фотограф.

Ян Хведчын сотрудничает с различными СМИ Беларуси.