Топ-5 самых ожидаемых фильмов сентября 8.09.2019, 16:32

Фанаты ждали их несколько месяцев.

Сентябрь приносит с собой не только начало учебного года и первые по-настоящему осенние деньки, но и выход в прокат фильмов, которых фанаты ждали несколько месяцев. Сайт zn.ua собрал самые ожидаемые новинки первого месяца осени.

"Оно 2"

Премьера: 5 сентября

Режиссер: Андрес Мускетти

В ролях: Билл Скарсгард, Джессика Честейн, Джеймс МакЭвой, Софиа Лиллис, Финн Вулфард, Хавьер Ботет, Билл Хейдер, Ксавье Долан

Действие фильма происходит спустя 27 лет после первой встречи главных героев с демоническим Пеннивайзом. Они уже выросли, и у каждого своя жизнь. Но неожиданно их спокойное существование нарушает странный телефонный звонок, который заставляет их вновь собраться вместе.

"Офелия"

Премьера: 12 сентября

Режиссер: Клер МакКарти

В ролях: Наоми Уоттс, Дэйзи Ридли, Клайв Оуэн, Том Фелтон, Джордж МакКэй, Дэйзи Хэд, Себастьян Де Соуза

В королевстве настали темные времена. Правитель мертв, а его трон занял самозванец и убийца. Гамлет, законный наследник престола, клянется отомстить за отца. Сердце принца способна смягчить лишь любовь к прекрасной Офелии. Ради него она готова оставить королевский двор и пойти против тирана. Но cмогут ли их чувства преодолеть саму смерть?

"Толкин"

Премьера: 12 сентября

Режиссер: Доме Карукоски

В ролях: Лили Коллинз, Николас Холт, Женевьев О'Рейли, Мими Кин, Пэм Феррис, Крэйг Робертс, Дерек Джекоби

В фильме показываются годы становления осиротевшего писателя: то, как он обретает дружбу, любовь и художественное вдохновение среди группы товарищей, школьных изгоев. Дальнейшие события подводят его к началу Первой мировой войны, которая грозит разорвать на части его "братство". Все эти переживания вдохновили Толкина на написание знаменитых историй о Средиземье.

"Рэмбо 5: Последняя кровь"

Премьера: 19 сентября

Режиссер: Адриан Грюнберг

В ролях: Сильвестр Сталлоне, Пас Вега, Оскар Хаенада, Луис Мэндилор, Адриана Барраса

Главный герой Джон Рэмбо страдает от посттравматического стрессового расстройства и залег на дно на ранчо в Аризоне. Однажды старая знакомая сообщает ему, что ее дочь пропала без вести в Мексике. Джону не остается ничего иного, кроме как пересечь границу и отыскать девушку.

"21 мост"

Премьера: 27 сентября

Режиссер: Брайан Кирк

В ролях: Чедвик Боузман, Сиенна Миллер, Тейлор Китч, Дж.К. Симмонс, Кит Дэвид, Гари Карр

На опального детектива будут охотиться продажные копы, а остров Манхэттен впервые в истории окажется перекрыт со всех сторон.