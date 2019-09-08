Для чего России Керченский мост: всю суть показали двумя фото 8.09.2019, 16:41

Фото стали популярными в соцсетях.

Стало известно, зачем на самом деле президенту России Путину понадобилось строительство Керченского моста в аннексированном Крыму.

Соответствующее фото опубликовано на странице "Это зашквар" в Twitter, пишет «Апостроф».

"Милитаризация Крыма продолжается полным ходом... Ну, а что вы хотели...", - говорится в подписи к фото.

Снимок представляет собой коллаж, на одном фото, в подписи к которому, значится: "ожидание", видно, как по мосту едут автомобили, а на фото, представляющего собой реальность – как по мосту едет военная техника.

"Интересно, а чьи это глупые ожидания", "Та это с самого начала было ясно, что русские его хотели, как непотопляемый авианосец", - пишут в сети.