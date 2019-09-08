Участник брестского протеста: Будем «кормить птиц», пока на заводе АКБ не повесят замок 8.09.2019, 16:48

Противники строительства аккумуляторного завода в Бресте вышли на очередное «кормление голубей».

На этот раз на площади Ленина собралось около 130 человек, сама площадь была перекрыта под различные развлекательные мероприятия, поэтому противники завода были вынуждены собраться со стороны площади, у фонтана, передает «Белсат».

Мы обсудили последние новости, и пришли для выводу, что будем выходить кормить птиц до самого конца, пока на заводе не повесят замок, только тогда мы прекратим акции на площади, – рассказал участник акции Константин Остапук.

С 25 февраля 2019 года брестчане выходят на центральную площадь города и протестуют против аккумуляторного завода, который построен недалеко от Бреста.