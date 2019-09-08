Наблюдатели сняли на видео вбросы бюллетеней на «выборах» в РФ 3 8.09.2019, 16:58

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Нарушения выявили в Казани, Петербурге и Подмосковье.

Наблюдатели, которые работают на Едином дне голосования в России, сообщили, что видели и смогли снять на видео несколько вбросов бюллетеней в разных городах, сообщает "Настоящее время"

Этот вброс произошел на участке №291 в Казани. Наблюдатели от КПРФ обратили внимание на необычный шум, с которым была вброшена пачка бюллетеней в урну.

Казань, УИК №291. Член комиссии с правом совещательного голоса от КПРФ и наблюдатели от "Справедливой России" считают, что на участке был вброс бюллетене pic.twitter.com/UdH6v0HK58 — Idel.Реалии (@Idel_Realii) September 8, 2019

В подмосковном Сергиевом Посаде кандидат от партии "Яблоко" Спиртова сняла видео, на котором видна пачка бюллетеней в помещении участковой комиссии №4052. На видео утверждается также, что еще две такие же пачки уже лежат в урне. Сейчас в помещении комиссии работает наряд полиции.

О вбросе на участке в Перовском районе Москвы рассказал "Эху Москвы" кандидат в депутаты Мосгордумы КПРФ Павел Тарасов. По его словам, женщина, которая вбрасывала бюллетени, ушла со словами: "Попробуйте докажите".

Наблюдатели "Объединенных демократов" в Санкт-Петербурге сообщили о вбросе в Петербурге (Купчино). По их словам, все вбрасываемые бюллетени были за и.о. губернатора Беглова:

Объединенные демократы сообщили о предотвращении вброса бюллетеней в пользу врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова в МО «Купчино» pic.twitter.com/8TUokVCEAZ — МБХ Медиа (@MBKhMedia) September 8, 2019

Ранее в том же Купчине члены избирательной комиссии выехали к надомникам без предупреждения наблюдателей с "огромной" пачкой бюллетеней. По словам наблюдателей, они почти час были вынуждены "гоняться" за машиной с бюллетенями, но безуспешно: той удалось оторваться и уехать.

Другой вброс на участке №1615 УИК в Петроградском районе Петербурга сняла член комиссии с правом совещательного голоса Валерия Горячева. По ее словам, молодой человек пытался вбросить в урну четыре бюллетеня с галочками напротив кандидатов от "Единой России".