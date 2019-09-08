Пять вопросов об Оршанской битве 8.09.2019, 17:13

Это была легендарная победа ВКЛ.

«Салідарнасць» предлагает простые ответы на вопросы, касающиеся легендарной битвы.

1. Чем знаменательна Оршанская битва?

Значимость этого сражения отнюдь не в том, что наши войска разбили московские, хоть данный факт тоже занимает не последнее место. Даже в одном из российских (!) исторических справочников Оршанская битва отнесена к ста наиболее великим сражениям европейской истории. Тогда, 8 сентября 1514 года, 30-тысячная армия ВКЛ, разгромила втрое большее по численности войско Московского княжества.

Как известно, в начале 16-го века произошел геополитический раздел Европы между австрийской и московской империями, в соответствии с которым Великое княжество Литовское подпадало под влияние Московского княжества. Битва под Оршей решила на тот момент судьбу независимости ВКЛ.

2. Главные герои битвы

Командовал белорусскими войсками гетман ВКЛ Константин Острожский. Князь, староста брацлавский и винницкий, воевода трокский к 37 годам провел более пятидесяти успешных сражений против крымских татар. В 1500 году он проиграл битву Московскому княжеству на реке Ведроше, однако спустя 14 лет взял реванш.

Основной частью кавалерии командовал Юрий Радзивилл «Геркулес», отдельными отрядами — слуцкий князь Юрий Олелькович, Иван Сапега.

Литовская армия делала ставку на взаимодействие всех родов войск (тяжёлой и легкой конницы, пехоты, и полевой артиллерии) на поле боя. И не прогадала. Благодаря мужеству и героизму наших солдат относительно небольшое войско ВКЛ победило силы, превосходившие его почти в три раза.

Во главе московского войска был поставлен большой воевода Иван Челяднин.

3. Почему День белорусской воинской славы?

Победа в этом сражении является самой большой в белорусской ратной истории. До этого, другие крупные победы белорусы, как правило, одерживали при поддержке армий других государств.

Впервые в этой битве мы смогли увидеть бело-красно-белые флаги конницы Великого княжества. Это нашло отражение на картине неизвестного художника «Битва под Оршей», написанной несколькими годами позже самого сражения.

На копьях всадники имели небольшие вымпелы, на которых помещались белые и две красные полоски, пересекающиеся крестом около деревца. Позже этот крест исчез, а красная лента стала увеличиваться. Фактически этот знак закрепился как наш армейский флаг вплоть до 19-го столетия и стал прообразом белорусского национального флага.

4. В чем историческое значение этого сражения?

В битве под Оршей Великое княжество Литовское отстояло свою независимость. На несколько десятилетий была остановлена агрессия Московского княжества. Фактически эта битва сорвала большой союз Германской империи, Тевтонского ордена, крымских татар и Московского княжества. После нее германский император отказался от союза с Москвой, а вступил в союз с великим князем Литовским и польским королем.

По сути, в результате того сражения установилась граница, которую мы сейчас имеем.

5. Почему белорусские власти пренебрегают этим событием?

Этот вопрос скорее риторический. Казалось бы, важность этой битвы для белорусской государственности очевидна, и эта идея могла бы послужить отличным доводом в борьбе за независимость. Действительно, в советское время Оршанская битва не упоминалась даже в учебниках по истории: очень уж сильно не стыковалась она с пропагандистской идеей о стремлении всех славянских народов под крыло «великого брата».