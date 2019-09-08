Как пенсионерка из Барановичей объехала пол-Европы 8.09.2019, 17:29

Фото: Галина Сосновская

Она рассказала, где берет деньги на путешествия.

Галине Матвеевне Сосновской из Барановичей «чуть за 80». Но несмотря на свой почтенный возраст, пенсионерка не сидит на месте. За несколько последних лет она объездила почти всю Европу: от Геленджика до Парижа. Как появилась страсть к путешествиям, откуда деньги на поездки и много ли белорусских пенсионеров она встречает за границей, Галина Матвеевна рассказала intex-press.by.

Галина Матвеевна живет одна: мужа похоронила почти 20 лет назад. За свою жизнь, говорит она, многое пришлось пережить. Когда была маленькой девочкой, началась война. Позже ее отца репрессировали, и они вдвоем с матерью «выживали как могли»: голодали, скитались по съемным квартирам.

– Сказать, что было сложно, – не сказать ничего. Молоко, хлеб, даже морковка – все это было только по очень большим праздникам, – рассказывает Галина Матвеевна. – Ровесницы замуж выходили, а меня никто не брал: кто захочет жениться на дочери врага народа.

Со своим будущим мужем – военным – Галина Матвеевна познакомилась почти в 30 лет. Расписались. К тому времени ее отца уже реабилитировали, посмертно.

Галина Матвеевна работала товароведом в Барановичской межрайбазе. В молодости, рассказывает женщина, было не до путешествий: мужу-военному отпуск давали в основном зимой, к тому же выехать за границу в те времена было чем-то из области фантастики.

Десять лет назад у пенсионерки умер сын. Единственный родной человек, который у нее остался, – внук. Чтобы показать ему мир, в свои «за 80» Галина Матвеевна решила путешествовать.

– Денег всегда будет не хватать. А города и страны, в которых побываешь, навсегда в памяти останутся, – рассуждает она.

На площади святого Марка в Венеции.

Фото: Галина Сосновская

«Как на другой планете побывала»

Начиная с 2016 года Галина Матвеевна каждое лето путешествует с внуком. Сначала выбор делали в пользу морских курортов: побывали в Болгарии и на юге России.

– Оттуда я возвращалась как шоколадка, – с улыбкой вспоминает женщина.

Последние два года они с внуком предпочитают автобусные туры по Европе. В прошлом году объехали пять стран, включая Голландию и Францию.

– В Париже мечтает побывать, наверное, каждый. Я – не исключение. Ночная Эйфелева башня, небоскреб Бонпарнас, с которого виден весь Париж и внутри все переворачивается от такой высоты… Все это я видела, – рассказывает пенсионерка. – Но больше всего впечатлил Амстердам. Очень современный город, без комплексов. Наверное, будь я молодой, переехала бы туда жить. Что-то в нем родное, свое.

Этим летом Галина Матвеевна с внуком ездили в 14-дневный тур с отдыхом в Италии. Проездом побывали в Польше, Чехии. Женщина признается, что побывать в Венеции она мечтала очень давно – около 15 лет назад даже картину с венецианским пейзажем купила. И когда ей предложили тур, включающий не только Венецию, но и другие итальянские города, и даже отдых на море в Италии, отказаться не смогла.

– Это было незабываемо. Словами не расскажешь, это надо видеть. Флоренция, Верона, Рим, Неаполь… Ну и, конечно, Венеция. Это не город, а сказка. Везде вода, и совсем рядом дома стоят, автобусы ездят, – рассказывает женщина.

Галина Матвеевна говорит, что всех достопримечательностей, увиденных в Италии, не перечесть. Музеи Ватикана, вулкан Везувий, город-музей Помпеи, фабрика моцареллы, дворец Льва, Пизанская башня – это лишь малая часть знаковых мест Италии, которые она посетила вместе с внуком.

– Сказать, что мне понравилось в Италии, – это ничего не сказать. Как на другой планете побывала. Там все другое, не такое, как у нас, – говорит она.

Галина Матвеевна Сосновская в Пантеоне – одном из самых посещаемых храмов Рима.

Фото: Галина Сосновская

Магнитики и новые знакомства

Из каждого путешествия Галина Матвеевна что-нибудь привозит. Для магнитиков из разных городов и стран на холодильнике уже не хватает места. Женщина говорит, что покупает их на память: себе и будущим правнукам. Одними только магнитиками покупки не ограничиваются. Например, из Голландии женщина привезла пять сортов сыра (угостила всех своих знакомых), из Франции – духи для подруги и невестки.

– Сыра я купила почти на 100 рублей на наши деньги. Мне даже сумку фирменную дали, за оптовую покупку. А духи… Как можно было побывать в Париже и не купить парфюм? Правда, дороговато получилось. За малюсенький флакончик – почти 30 евро, – говорит пенсионерка.

По словам Галины Матвеевны, путешествия – это не только впечатления от новых городов и стран, памятные покупки, но и новые знакомства.

– Белорусов моего возраста путешествует мало. Но в каждой поездке я с кем-то знакомлюсь, нахожу людей, близких мне по духу. С несколькими женщинами даже подружились и продолжаем общаться, – рассказывает собеседница.

Фото: Галина Сосновская

«Умудряюсь за год насобирать на поездку»

Галина Матвеевна признается, что путешествия обходятся недешево. Например, тур с отдыхом в Италии, приобретенный в барановичском турагентстве «Центр Тур», стоил примерно 1000 евро.

К тому же дополнительно пришлось оплачивать некоторые экскурсии, питание.

– Если что-то интересное, экскурсия стоит 30–40 евро. Это еще хорошо, что я мяса почти не ем и продукты покупаю только самые необходимые, – говорит собеседница.

На путешествия (себе и внуку) она копит с пенсии. Женщина рассказывает, что в месяц получает пенсию, и кроме как на коммуналку и продукты деньги почти ни на что не тратит.

– На рынок я не хожу. Клубника, смородина, яблоки, картошка, лук – все с дачи. Почти не болею, поэтому лекарств не покупаю. Живу очень экономно, поэтому и умудряюсь за год насобирать на поездку, – объясняет Галина Матвеевна Сосновская.

«Хоть чуть-чуть мир посмотрите»

Ехать ли смотреть мир следующим летом – Галина Матвеевна еще не решила. Говорит, что надо мужу памятник обновить, да и внук уже будет совершеннолетним и сможет путешествовать сам.

– За эти годы на чем я только не путешествовала – и на автобусах, и на пароходах, и на самолетах. Не сидела на лавочке возле подъезда, а ставила цель и шла к ней, несмотря на все трудности и возраст. Даже телефон хороший купила, чтобы фотографии можно было делать, – говорит собеседница. – А молодым нужно обязательно куда-нибудь ездить. Ну не покупайте вы по сто маечек и юбочек, а отложите на поездку. Хоть чуть-чуть мир посмотрите.