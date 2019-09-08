Новым премьером Грузии стал экс-глава МВД Георгий Гахария 8.09.2019, 17:35

Георгий Гахария

За его отставку ранее протестовали в Тбилиси.

Правящая партия «Грузинская мечта — демократическая Грузия» назначила премьер-министром бывшего главу МВД Георгия Гахария, который разогнал антироссийскую акцию в ночь на 21 июня, пишет «Новое время».

Во время разгона антироссийской акции, когда протестующие пытались ворваться парламент, полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули.

Тогда Мамука Бахтадзе заявил о своей отставке с должности главы правительства Грузии.

Напомним, участники массовых акций протестов в Тбилиси третий месяц требуют отставки Гахарии с поста главы МВД после разгона протестующих в грузинской столице.

Массовые протесты в Грузии начались 20 июня. Акции были спровоцированы приездом и скандальным выступлением российского депутата в парламенте страны. Ее жестко разогнали правоохранители: пострадали несколько десятков демонстрантов.

Всего в акции протеста принимали участие не менее пяти тысяч человек.

Ее участники требовали отставки председателя парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахарии и главы СГБ Вахтанга Гомелаури из-за визита в Тбилиси российских депутатов, которые поддержали оккупацию грузинских территорий.

В свою очередь полиция применила против протестующих резиновые пули и слезоточивый газ.

Митингующие требовали отставки министра внутренних дел Георгия Гахария и проведения досрочных парламентских выборов в стране.

Правящая партия Грузинская мечта заявила о готовности провести досрочные выборы в 2020 году по пропорциональной системе.