Новым премьером Грузии стал экс-глава МВД Георгий Гахария
- 8.09.2019, 17:35
За его отставку ранее протестовали в Тбилиси.
Правящая партия «Грузинская мечта — демократическая Грузия» назначила премьер-министром бывшего главу МВД Георгия Гахария, который разогнал антироссийскую акцию в ночь на 21 июня, пишет «Новое время».
Во время разгона антироссийской акции, когда протестующие пытались ворваться парламент, полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули.
Тогда Мамука Бахтадзе заявил о своей отставке с должности главы правительства Грузии.
Напомним, участники массовых акций протестов в Тбилиси третий месяц требуют отставки Гахарии с поста главы МВД после разгона протестующих в грузинской столице.
Массовые протесты в Грузии начались 20 июня. Акции были спровоцированы приездом и скандальным выступлением российского депутата в парламенте страны. Ее жестко разогнали правоохранители: пострадали несколько десятков демонстрантов.
Всего в акции протеста принимали участие не менее пяти тысяч человек.
Ее участники требовали отставки председателя парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахарии и главы СГБ Вахтанга Гомелаури из-за визита в Тбилиси российских депутатов, которые поддержали оккупацию грузинских территорий.
В свою очередь полиция применила против протестующих резиновые пули и слезоточивый газ.
Митингующие требовали отставки министра внутренних дел Георгия Гахария и проведения досрочных парламентских выборов в стране.
Правящая партия Грузинская мечта заявила о готовности провести досрочные выборы в 2020 году по пропорциональной системе.