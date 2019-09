Foreign Policy: Россияне задумываются о жизни без Путина 6 8.09.2019, 17:56

Жители РФ проявляют все большую склонность к протестам.

В разгар лета российская столица неожиданно оказалась в центре политического кризиса, когда неделя за неделей тысячи людей выходили на улицы в знак протеста против решения избирательной комиссии запретить оппозиционным кандидатам участвовать в выборах в Мосгордуму, которые состоятся в это воскресенье, пишут Эми Маккиннон (Amy Mackinnon), Рид Стэндиш (Reid Standish) для Foreign Policy (перевод - inosmi.ru).

Реакция на самые массовые антиправительственные протесты с момента возвращения Путина на президентский пост в 2012 году была жесткой: одетые в броню омоновцы избивали безоружных протестующих дубинками, и когда процесс разгона демонстраций достиг кульминации, за один день было арестовано более 1300 человек.

Выборы в Мосгордуму стали политическим громоотводом неожиданно. Она долгое время считалось в принципе незначительным органом, не обладающим особой реальной властью. Но протест пролил свет на новую политическую реальность, возникающую в России по мере того, как Путин приближается к окончанию своего конституционно установленного президентского срока в 2024 году. Экономическая стагнация и сохраняющаяся неопределенность в отношении того, что будет после 2024 года, уже начали создавать трудности для системы, которая стала отождествляться с российским президентом. Дело в том, что недовольство назревает не только на низовом уровне, но и в рядах политической элиты, которая начинает сомневаться относительно направления развития страны.

«Сейчас ситуация настолько нестабильная, что период планирования составляет всего несколько месяцев, — говорит профессор кафедры прикладной политологии Высшей школы экономики Сергей Медведев. — Надо быть идиотом, чтобы в сегодняшней российской политике планировать слишком далеко наперед».

После пяти лет снижения доходов россияне проявляют все большую склонность к протестам, особенно на социальной и экономической почве, которые ослабляют суть общественного договора Путина: «авторитарное правление в обмен на стабильность и процветание». С лета прошлого года, когда правительство объявило о планах повысить пенсионный возраст, рейтинг одобрения Путина неуклонно падал, достигнув в мае 13-летнего минимума. По всей стране вспыхнули протесты в связи с такими проблемами, как планируемое строительство мусорных полигонов, предложения построить церковь на территории популярного парка и обмен землями между двумя северокавказскими республиками.

«Все больше людей испытывают растущее недовольство, и для меня самое главное, что люди перестают бояться, — сказала Наталья Арно, президент вашингтонской некоммерческой организации фонд „Свободная Россия". — На протяжении многих лет люди не протестовали или боялись участвовать в несанкционированных митингах».

Независимые кандидаты в Москве считали, что воскресные выборы — это возможность заявить, что оппозиция по-прежнему способна быть политической силой после многих лет систематического давления со стороны властей. Учитывая, что ключевые оппозиционные деятели находятся в заключении, а многие кандидаты не могут попасть в список для голосования, достичь эту цель теперь, по всей видимости, вряд ли удастся. Следовавшие один за другим протесты, которые 10 августа собрали более 50 тысяч человек, в последние недели перед голосованием утихли, поскольку внутренняя борьба выявила разногласия в рядах оппозиции.

Любовь Соболь, кандидат на московских выборах, которая стала лидером недавних протестов, по-прежнему настроена решительно. «Я хочу жить в стране, где соблюдаются права и свободы, в стране с независимыми судами и независимыми СМИ», — сказала она в интервью агентству Ассошиэйтед Пресс (The Associated Press).

Путин, находящийся у власти дольше других со времен советского диктатора Иосифа Сталина, сумел извлечь выгоду из высоких цен на нефть, противоречий с Западом и своего обещания восстановить величие России, сохранив свою популярность, оттеснив на задний план соперников и уничтожив оппозицию. Но после 20 лет пребывания у власти возможности этой тактики исчерпаны, и по мере того, как страна вступает на путь к 2024 году, Кремль, похоже, изо всех сил пытается найти новый объединяющий лозунг.

«Это симптом того, что другие их инструменты не работают, — сказал Андрей Колесников, старший научный сотрудник Московского центра Карнеги. — У них нет новых идей».

В Москве и в 16 других субъектах федерации россияне пойдут в воскресенье на выборы в местные и региональные органы власти, которые будут рассматриваться как решающая проверка способности Кремля и его региональных представителей успешно провести голосование, несмотря на резкое падение рейтингов одобрения и самого Путина, и поддерживающей его партии «Единая Россия».

Чтобы не допустить повторения того, что произошло на прошлогодних губернаторских выборах, когда некоторые поддерживаемые Кремлем кандидаты неожиданно потерпели поражение, Путин перед намеченным на воскресенье голосованием сменил губернаторов в нескольких регионах. В Москве название правящей партии стало настолько токсичным, что даже кандидаты, давно с ней связанные, дистанцируются, баллотируясь в качестве независимых кандидатов, но при этом принимая средства от фондов, связанных с партией. Жесткая реакция на московские протесты подверглась критике со стороны некоторых представителей элиты за то, что власти не справились с местным конфликтом и превратили его в национальный.

Результаты этих выборов зададут тон перед парламентскими выборами в 2021 году, когда будет крайне важно сохранить за «Единой Россией» парламентское большинство в две трети голосов, если потребуется внести изменения в конституцию в рамках каких-либо планов оставить Путина у власти после 2024 года.

«Сегодня основное внимание Путин уделяет внешней политике, поэтому он вполне может передать внутреннюю политику технократам, — сказал профессор-политолог Медведев. — Сейчас рассматриваются разные сценарии, и выборы в Думу сыграют в этом свою роль».

Хотя кремлевские политики, похоже, не определились с планом в отношении того, что делать в 2024 году, рассматриваются несколько вариантов. Один из них, предложенный в июле Вячеславом Володиным, влиятельным помощником Путина, который сейчас является спикером российского парламента, предложил изменить Конституцию, чтобы дать парламенту больше полномочий, в том числе право утверждать министров правительства до их назначения. Сохранение сильной власти в Думе дало бы Путину больше возможностей для маневра и позволило бы ему «поменяться ролями» и снова стать премьер-министром, но на этот раз получить гораздо больше полномочий.

Другим вариантом было бы просто изменить Конституцию, хотя это ослабило бы демократию в России (ее видимость) и противоречило бы попыткам Путина выделиться на фоне диктаторов в других странах на постсоветском пространстве и доказать, что он отличается от них.

Кремль уже не в первый раз борется с массовыми уличными протестами. В 2012 году, когда Путин вновь занял пост президента после «рокировки» с Дмитрием Медведевым (в результате которой он на один срок стал премьер-министром), десятки тысяч россиян вышли на улицы в Москве и приняли участие в самых массовых протестах, проходивших в России после распада Советского Союза. Сегодняшние беспорядки более опасны для Кремля тем, что впервые они сопровождаются экономической стагнацией и признаками обеспокоенности и недовольства правящей элиты.

«Как раз сочетание этих трех факторов и является в какой-то степени беспрецедентным», — сказал Сэм Грин (Sam Greene), директор Института России при Королевском колледже Лондона.

Путин оказался умелым тактиком в вопросах управления конкурирующими кланами в российских спецслужбах. Но в 2007 году, когда Путин впервые приблизился к окончанию срока своих полномочий, уже пробыв на посту президента два срока подряд, это спровоцировало ожесточенную борьбу за власть между этими группами, поскольку они стремились укрепить свои собственные позиции и вывести из игры соперников, чтобы подготовиться к неопределенному будущему. Борьба за власть характеризовалась неожиданными арестами высокопоставленных чиновников в попытке избавиться от соперников. Эксперты считают, что такие аресты, как арест бывшего министра правительства Михаила Абызова и главы регионального управления службы безопасности, являются признаком того, что сейчас, по-видимому, назревает подобная борьба за власть.

«Вся эта элита ведет междоусобную войну и борется за влияние, поскольку нет никакой определенности в отношении того, что произойдет дальше», — говорит Андреа Кендалл-Тейлор (Andrea Kendall-Taylor), бывший заместитель руководителя департамента России и Евразии Национального разведывательного совета США, а теперь — старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности.

Путин, как известно, опасается народных восстаний, подобных тем, в результате которых были свергнуты правительства в соседних странах — в Грузии и на Украине. Но, по словам Грина, одного из авторов книги «Путин против народа» (Putin v. the People), к более страшным последствиям может привести потеря поддержки элиты.

«Большинство авторитарных лидеров терпят крах и теряют власть, потому что они теряют способность контролировать верхушку системы, — сказал он. — Одно может способствовать другому, кризис на улицах может вызвать кризис доверия среди элит».

Несмотря на недавние проблемы, Кремль сохраняет прочные позиции. Но учитывая то, что до того момента как Путин должен будет уйти, остается еще пять лет, мало кто готов с уверенностью сказать, что будет дальше. А пока многие наблюдатели опасаются, что массовые аресты и репрессии, которые можно было наблюдать в Москве этим летом, установили новые правила в отношении того, как российские власти будут реагировать, и как они будут стремиться лишить оппозиционных политиков и без того ограниченных возможностей участвовать в работе системы.

«Интуиция подсказывает мне, что в ответ они будут активнее применять силу и ужесточат репрессии»,- говорит Анджела Стент (Angela Stent), профессор Джорджтаунского университета и автор книги «Мир Путина: Россия против Запада и вместе с остальными» (Putin's World: Russia Against the West and with the Rest).

Уже есть признаки того, что это происходит. В докладе, опубликованном ранее в этом году вашингтонской юридической фирмой «Персеус стратеджис» (Perseus Strategies) при поддержке российского правозащитного фонда «Мемориал», говорилось о том, как российское правительство реализует «постоянно растущий пакет законов, специально предназначенных для криминализации действий, совершаемых в повседневной жизни». Например, назначает огромные штрафы за оскорбительные высказывания о государстве в интернете и сажает людей в тюрьму по обвинению в экстремизме за слова о том, что Крым принадлежит Украине.

«Путин будет стремиться остаться у власти, и предметом обсуждения является сам механизм, — сказал Колесников из Московского центра Карнеги. — В интересах Путина держать все свои планы в тайне даже от своего ближайшего окружения, иначе он может превратиться в хромую утку».