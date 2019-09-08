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В Беларуси подорожают вода, квас и пиво

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  • 8.09.2019, 18:10
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В Беларуси подорожают вода, квас и пиво

Специалисты посчитали на сколько.

В Беларуси при внедрении депозитной (залоговой) системы обращения потребительской упаковки для пищевых продуктов подорожают напитки в ПЭТ-упаковке. Так, минеральная вода подорожает на 2,8%, квас – на 2,5%, напиток безалкогольный – на 2,1%, пиво – на 1%, пишет сайт myfin.by.

Эти данные приводятся в публикации на Национальном правовом интернет-портале по финансово-экономическому обоснованию к проекту указа Лукашенко «О депозитной (залоговой) системе обращения потребительской упаковки» после публичного обсуждения проекта указа.

Ожидается, что цена напитков в стеклянной упаковке не изменится.


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