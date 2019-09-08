Собчак завидует Украине белой завистью 8 8.09.2019, 18:17

2,476

Украина оказалась готова к молодому и симпатичному президенту.

Российская телеведущая Ксения Собчак заявила в интервью "Радио НВ", расшифровка которого опубликована 8 сентября, что завидует украинцам в связи с избранием президентом страны Владимира Зеленского, пишет gordonua.com.

"Все-таки пока, мне кажется, Россия, как страна достаточно патриархальная, ищет такого президента-отца, президента-царя. И в этом, собственно, успех. Вот даже если мы смотрим на оппозицию, именно когда лидер становится тоже таким авторитарным, жестким, он начинает наращивать электорат. К сожалению, это как у [драматурга Евгения] Шварца, понимаете: чтобы убить дракона, надо самому стать драконом. А это самое ужасное, честно говоря, что происходит в моей стране", – сказала Собчак.

По ее словам, "здесь Украина оказалась готова".

"Я вряд ли могу судить о политике чужого государства, не очень, честно скажу, за этим пристально слежу, чтобы быть экспертом, но в моем видении, издалека, Украина оказалась готова не к президенту – отцу и царю, а к президенту – симпатичному сыну или даже бойфренду, с которым Украина готова жить, дружить. Какой-то такой молодой, классный и симпатичный президент вдруг оказался возможным. Это круто", – продолжила Собчак.

"Завидуете?" – спросил ведущий программы Евгений Киселев. "Очень, прямо белой завистью", – ответила российская журналистка.

"Смотрю и думаю: как круто, когда такие прямо вот чудеса. Было ощущение абсолютного чуда, что происходит на твоих глазах чудо", – добавила Собчак.

Напомним, 20 мая 2019 года состоялась инаугурация Зеленского. Согласно данным Центральной избирательной комиссии Украины, за него проголосовали более 73% избирателей.