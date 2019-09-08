В Слуцке вместо книжного хотят открыть магазин алкоголя «Градус» 6 8.09.2019, 18:40

Магазин планируют открыть уже через пару месяцев.

Магазин «Кніжны свет», который расположен на остановке «Крыніца», закрывается через два месяца. По информации «Кур'ера», вместо него откроется магазин «Градус», который будет продавать вино-водочную продукцию.

Как рассказал Александр Майстренко, заместитель директора ТУП «Облкоопторг», книжный магазин приносит убытки: логистика из Минска недешёвая, работают два человека, платится аренда за помещение, товарооборот снижается. Поэтому «Облкоопторг» рассматривает вопрос: закрыть этот магазин, а на его месте открыть другой.

«У нас есть ещё один вектор деятельности — магазины спиртных напитков „Градус“. Мы планировали, может быть, перейти на эту группу товаров, попробовать, — сказал Александр Майстренко. — Но в этом же здании рядом магазин Слуцкой базы ОПС. Им перебивать не хотелось бы торговлю. Однозначного решения нет».

По словам Александра Майстренко, сейчас не то время, чтобы уходить в убытки. Художественная литература продаётся плохо. Эта группа товаров не очень прибыльная.

«Облкоопторг» отправил запрос в Слуцкий райисполком. Чтобы открывать магазин алкогольных напитков, надо получить дополнение к лицензии на розничную торговлю.

Mагазин «Кніжны свет» открылся 2 сентября 2005 года по адресу Ленина, 185. До этого времени книжная торговля в городе была представлена многочисленными лотками на рынке и книжным отделом в универмаге «Крыніца».

В 2009 году «Кніжны свет» хотели перевести в другое место — район медколледжа. Но работники и покупатели магазина выступили против этого, и благодаря их стараниям он остался по прежнему адресу — в торговом комплексе «Крыніца».

Со времён СССР и до середины 90-х годов прошлого века книжный магазин занимал всю площадь, где сейчас находятся «Кніжны свет», магазин «PrоЗапас» и кафе «Лепим сами». А это более 700 кв.м.