Яременко: Пиар-вояжи некоторых политиков в РФ являются государственной изменой 2 8.09.2019, 18:51

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Богдан Яременко

За ведение переговоров от имени Украины неуполномоченными на то лицами надо наказывать.

Председатель комитета по внешней политике Верховной Рады Украины и депутат от "Слуги народа" Богдан Яременко заявил, что планирует разработать законопроект, который будет предусматривать наказание за ведение переговоров от имени Украины неуполномоченными на то лицами.

Об этом он рассказал в интервью ТСН.ua, сообщает censor.net.ua.

"Это моя частная инициатива, я еще не приступил к ее реализации, просто из-за нехватки времени. Но это обязательно будет сделано. У нас, к сожалению, война стала поводом для пиара. И пиарятся очень вредным способом. Потому что поездки в Россию политиков в период войны с декларированием принципов, которые отличны от государственной политики не приближают мир, а отдаляют его, поскольку дезинформируют российское руководство и российский народ по поводу истинных намерений Украины.

Мы не намерены договариваться в обход своего суверенитета, в обход своих интересов. Это россияне должны понять. Поэтому эти вояжи для того, чтобы попиариться на теме, "нюхнуть" газу, это вредно. Цена этого - человеческие жизни. Это надо трактовать только так", - рассказал Яременко.

По его словам, такие действия следует трактовать как государственную измену и наказывать за это тюремным заключением. Нардеп также отметил, что отмена неприкосновенности с 2020 года будет только способствовать этому.

"Сейчас надо, чтобы парламент поддержал эту логику, и я сам понимаю опасность таких нововведений, потому что мы не должны повредить межчеловеческому диалогу. Надо правильно все это выписать, чтобы не страдали те, кто не должны пострадать. Эксперты должны говорить, какой-то обмен мнениями должен идти. Но пиариться, представлять интересы государства не такими, какие они есть, и при этом пытаться получить от враждебного государства какие-то льготы - это государственная измена. Это должно наказываться", - пояснил Яременко.