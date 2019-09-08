Как белорусских автомобилистов «разводят» на задатке 1 8.09.2019, 19:13

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Отказался от покупки - денег не получишь?

"Я взяла в залог двести рублей в счет продажи автомобиля, а покупатели отказались от сделки и требуют у меня возврата денег. Но я слышала, что эти деньги возвращать не должна. Что мне делать?" - задал abw.by вопрос читатель.

Отвечает Светлана Кучинская, нотариус Гомельского нотариального округа:

- Когда стороны не могут сразу заключить желаемую сделку в силу разных причин, возникает необходимость зафиксировать предварительную передачу денег в счет будущей оплаты по сделке, а также подстраховаться, чтобы ни одна из сторон в будущем не отказалась от исполнения условий этой сделки. Для этого покупатель вносит продавцу некоторую сумму, называемую задатком или авансом.

- Что же общего между этими понятиями и в чем их различия?

- На первый взгляд может показаться, что это одно и то же. Между ними, безусловно, есть несколько общих черт. Но все же аванс и задаток выполняют различные функции, по-разному описываются в договоре, в случае необходимости к ним применяются разные правовые последствия при нарушении основного обязательства.

В действующем законодательстве отсутствует четкое определение термина "аванс". Однако на практике под авансом понимают сумму предоплаты, передаваемую покупателем продавцу в счет будущих платежей по сделке, но без обеспечительной функции. То есть если сделка не состоялась по любой причине, аванс просто возвращается покупателю. Никакой реальной ответственности никто при этом не несет. Соответственно следует иметь в виду, что аванс в любой момент может быть истребован назад или возвращен, его внесение не обязывает стороны заключить договор купли-продажи, а соглашение об авансе может быть расторгнуто безо всяких последствий для сторон.

Задатком признается денежная сумма, выдаваемая одной из договаривающихся сторон в счет причитающихся с нее платежей другой стороне в доказательство заключения договора и в обеспечение его исполнения (часть 1 статьи 351 Гражданского кодекса Республики Беларусь), то есть в отличие от аванса задаток как раз является одним из способов обеспечения обязательств.

Чтобы задаток стал задатком, он именно так должен быть назван в составленном и подписанном сторонами документе - соглашении (договоре) о задатке. В любом ином случае выданная сумма будет считаться авансом. Соглашение о задатке обязательно должно быть составлено в письменной форме, ибо несоблюдение письменной формы влечет недействительность соглашения о задатке.

Сущность задатка состоит в том, что внесенный платеж выполняет дополнительную обеспечительную функцию. Обеспечение исполнения обязательства заключается в дополнительном побуждении каждой из сторон заключить и исполнить будущую сделку. Если за неисполнение обязательства ответственна сторона, давшая задаток, он остается у другой стороны, а если ответственна сторона, получившая задаток, она обязана уплатить другой стороне двойную сумму задатка (часть 2 статьи 352 Гражданского кодекса Республики Беларусь). Кроме того, сторона, ответственная за неисполнение обязательства, обязана возместить другой стороне убытки с учетом суммы задатка, если в договоре не предусмотрено иное.

Если же стороны договорились расторгнуть сделку по обоюдному согласию или она не может быть исполнена по обстоятельствам, не зависящим от них, то продавец просто возвращает покупателю сумму задатка.

Важно обозначить в договоре о задатке конкретный срок, в течение которого должна состояться сделка. Этот срок устанавливается по взаимному соглашению сторон, заинтересованных в сделке. При заключении сделки сумма задатка вычитается из общей стоимости покупки.

С учетом изложенного именно внесение задатка, а не аванса чаще всего практикуется при покупке автомобилей и недвижимости на вторичном рынке.

- Какие проблемные моменты могут возникнуть при получении и оформлении задатка?

- Юридическая безграмотность и безграничная доверчивость свойственны некоторым нашим гражданам, что делает их крайне уязвимыми для действий мошенников. Бывает, что покупатель дает неоправданно большой задаток, при этом рассчитывая на то, что продавец, чтобы не возвращать задаток в двойном размере, обязательно продаст ему объект сделки, а если вернет задаток в двойном размере, то и это устроит покупателя. Либо продавец берет задаток и неоправданно затягивает совершение сделки. Когда уже тянуть невозможно, он говорит покупателю, что продать жилье не может в силу ряда уважительных причин. На требование покупателя вернуть задаток в двойном размере продавец заявляет, что деньги он потратил, раздав долги, оплатив задолженность по коммунальным услугам и т.д., и вернуть задаток не может.

Решение суда тоже не всегда может принести желаемый результат. Во-первых, придется потратить довольно много времени на хождение по инстанциям, во-вторых, расходы на оказание юридической помощи, составление искового заявления, оплату госпошлины могут также ощутимо "ударить по карману". Обращение взыскания на имущество продавца, к сожалению, также не всегда является эффективной мерой, ибо недобросовестные граждане во избежание материальной ответственности могут заранее "переписать" свое имущество на близких родственников. Справедливости ради необходимо отметить, что такие ситуации возникают довольно редко, цель данных примеров не напугать, а предотвратить.

Также необходимо всегда обращать внимание, с кем вы заключаете соглашение и кому отдаете деньги.

- Почему?

- Собственник может оформить на некоего человека доверенность, в которой будут указаны полномочия на сбор документов, необходимых для продажи, в то же время полномочия по подписанию предварительного договора, получению денег в качестве задатка там будут отсутствовать. В результате недобросовестный представитель с полученной суммой может просто-напросто исчезнуть. Таким образом, всегда в обязательном порядке необходимо внимательно изучать полномочия, указанные в доверенности, срок ее действия, а также на официальном сайте Белорусской нотариальной палаты проверять информацию, не отменена ли доверенность.

Созвучное понятие залог имеет кардинальные отличия от задатка. Залог представляет собой способ обеспечения обязательства. Например, если должник не выплачивает кредит, кредитор вправе реализовать объект залога и удовлетворить из полученного свои требования.

Резюмируя изложенное, полагаю, теперь понятно, что деньги за покупку автомобиля, полученные автором вопроса, представляли собой классический аванс, который она обязана отдать, ибо потенциальные покупатели отказались от сделки, а письменное соглашение о задатке они между собой не заключали.

Очевидно, что такой вариант развития событий ей не понравится, но, думается, в следующий раз она будет более предусмотрительной.