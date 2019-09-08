В честь Назарбаева назвали новый российский космический комплекс 3 8.09.2019, 19:19

Официальное сообщение об этом появилось на сайте российского «Роскосмоса».

Строящийся сейчас на Байконуре российский ракетно-космический комплекс для запуска ракет-носителей среднего и полутяжелого классов "Союз-6" и "Союз-5" получил имя в честь первого президента Казахстана Нурсултана "Назарбаевский старт". Официальное сообщение об этом появилось на сайте российского "Роскосмоса", сообщает «Настоящее время».

Соглашение о строительстве комплекса было подписано в 2018 году на Байконуре. Раньше он назывался "Байтерек". Однако во время встречи Назарбаева и президента РФ Владимира Путина в Москве на прошлой неделе, когда политики вместе посетили павильон "Казахстан" на ВДНХ, президент РФ предложил переименовать комплекс.

Предполагается, что первая ракета стартует с "Назарбаева" в 2022 году.

Напомним, что в часть Назарбаева, первого президента страны, который в марте ушел в отставку со своего поста, переименована столица Казахстана Астана: уже несколько месяцев она носит имя Нур-Султан.

Также правительство Казахстана переименовало в Нур-Султан международный аэропорт столицы и назвало именем политика улицы в областных центрах Казахстана: Павлодаре, Караганде, Актау, Шымкенте, Петропавловске, Атырау, Уральске и Усть-Каменогорске. Еще раньше именем бывшего президента была названа одна из центральных улиц в Алматы (до 2017 года она носила имя красноармейского командира Дмитрия Фурманова). Назарбаеву также поставлено в Казахстане несколько памятников, а его портрет появился на крупной купюре.