Фотофакт: Как в Бресте протестовали против завода АКБ и во время празднования 1000-летия 1 8.09.2019, 19:33

Кампания по борьбе с аккумуляторным заводом стала самым долгим протестом в истории современной Беларуси.

Днем 8 сентября на площади Ленина в Бресте вновь собрались противники появления рядом с городом аккумуляторного завода. Они не изменили более чем полуторагодовой традиции и во время празднования 1000-летия Бреста. Правда, из-за проведения на площади Фестиваля Дружбы, активистам пришлось собраться на краю площади, возле фонтана, пишет «Брестская газета».

Как рассказал один из лидеров движения Дмитрий Бекалюк:

«Для меня закрытие завода – это когда будут наказаны чиновники, которые допустили строительство и пусконаладочные работы данного предприятия, хотя мы им всю информацию о нарушениях дали. Когда будут отменены судебные решения о штрафах активистов, которые были вынесены, основываясь на лжесвидетельствованиях милиционеров. Когда суд Московского района примет решение по делу об общественных обсуждениях в нашу пользу. Пока всего этого нет – расслабляться нельзя. Инициативная группа не останавливается, мы будем давить до конца», – заявил активист.

Строительство аккумуляторного завода на промышленной площадке «Аэропорт» в СЭЗ «Брест» началось в конце 2017 года. Его запуск изначально планировался в августе 2018 года, потом в конце 2018 года. В 2019 году сроки ввода тоже не раз переносились. Одновременно со стройкой в Брестском регионе началась кампания против появления в СЭЗ этого предприятия.

Начиная с 4 марта 2018 года каждое воскресенье противники завода выходят на площадь Ленина покормить голубей и тем самым высказать свой молчаливый протест против строительства в СЭЗ «Брест» аккумуляторного завода. Лишь однажды им разрешили собраться и протестовать – митинг «Брестчанки против свинца» прошел 29 апреля в парке воинов-интернационалистов и собрал около 2 000 человек. В последующем многочисленные заявки на проведение митингов и пикетов против завода были оставлены без удовлетворения.

Кампания по борьбе с заводом стала самым долгим протестом в истории современной Беларуси.