Обмен пленными между Украиной и Россией: важные моменты 8.09.2019, 19:43

Теперь нужно освободить других.

Масштабный обмен пленными между Украиной и Россией, который состоялся в субботу, 7 сентября, не первый, в ходе которого Киев передает Москве преступников-граждан Украины.

Об этом на своей странице в Facebook написала нардеп Украины Ирина Геращенко, пишет «Апостроф».

По ее словам, примечательно, что Россию больше всего интересуют не люди с российским гражданством, а украинцы по паспорту, которые предали свою страну и были завербованы спецслужбами РФ.

"В период переговоров молчание - это ключевое. И также правда в том, что освобождение может сорваться даже в последнюю минуту…. Все это очень непросто. Тяжело. Неоднозначно. Счастлива, что наши на свободе. И теперь надо освободить других", - подытожила Геращенко.