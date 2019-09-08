Бархатный сезон: где успеть отдохнуть осенью 8.09.2019, 19:57

Сентябрь для туристов имеет неоспоримое преимущество: курорты резко пустеют и, соответственно, дешевеют.

Легкий ветерок и прохладные вечера – верный признак приближающегося "бархатного сезона", пишет kp.ua. Немало людей откладывают отпуск на начало осени намеренно – это прекрасная возможность не изнурять себя жарой и толпой курортников, да еще и неплохо сэкономить! Бывалые путешественники знают: с началом календарной осени цена на отдых обваливаются как минимум на четверть, а то и больше.

Едем недалеко

Если вы не относитесь к тем людям, которые планируют отпуск на бархатный сезон заранее и решение об отдыхе приняли внезапно, первое, что приходит в голову – это поездка по Украине из разряда "дешево и сердито".

Многие традиционно хотят захватить еще немного лета, и потому часто отдают предпочтение осеннему отдыху на побережье Черного или Азовского морей. Однако, как показывают последние годы, это все же не самый лучший вариант.

Были времена, когда на украинских пляжах действительно можно было загорать и плавать даже в октябре, но в последние годы климат изменился. И можно сколько угодно убеждать себя в том, что "море пока еще не успело остыть", но все же с большой долей вероятности максимум, на что можно рассчитывать на нашем море в ближайший месяц – это подышать морским воздухом.

Тем не менее, если душа просится в Одессу – можно и махнуть в "жемчужину у моря". Ведь, положа руку на сердце, Одесса привлекает нас не только и столько морем и пляжами, сколько особым духом, непередаваемым колоритом и уникальной старинной архитектурой.

Впрочем, это прекрасно известно и владельцам гостиниц и апартаментов, так что на большие скидки на жилье в сентябре можно не рассчитывать.

Еще один часто рекомендуемый вид "бархатного отдыха" - Шацкие озера. Места удивительной красоты, но и тут есть та же маленькая ложка дегтя в большой бочке отпускного меда: важно угадать с погодой. Потому что если пойдет дождь, шансы на хороший отдых стремительно пойдут вниз: развлечений в плохую погоду здесь практически нет. Хотя, конечно, свежий воздух никто не отменял, и если вы едете исключительно за ним, то не разочаруетесь.

Разумеется, говоря о самых популярных туристических направлениях, невозможно не вспомнить о Западной Украине. Кристально чистый воздух, горные реки, удивительные леса, сказочные водопады – все это украинские Карпаты.

Есть в западной Украине места, куда едут просто "попить водички" - Трускавец, Свалява, Моршин. Но, поверьте: вас ожидает прекрасный отдых и удивительное умиротворение даже в том случае, если "пить водичку" вы не собираетесь. Даже в крошечном Моршине вы легко найдете, чем заняться целую неделю: пойти на озеро, прогуляться в лесу или в огромном местном парке, набраться силы возле источников и, разумеется, посидеть в местных кафе и ресторанчиках, которые радуют не только уникальной кухней, но и приятными ценами.

Во всем этом море релакса есть только один неожиданный момент: местные жители категорически не желают сдавать квартиры менее, чем на 10 дней, поэтому выбора с жильем особого нет: гостиница.

Едем за солнцем

Озера, горы и релакс – это хорошо, но как же быть тем, кто как в песне: так хочет, "чтобы лето не кончалось"? Знающие люди рекомендуют не надеяться на чудо в родных широтах и искать летнее солнце в других странах, которые не только комфортны для отдыха в сентябре и октябре, но и богаты интересными достопримечательностями.

Итак, понежиться на солнце вплоть до конца ноября получится в Египте. Наиболее решительно настроенные отдыхающие позволяют себе махнуть в Египет и зимой, но, правда, это уже не бархатный сезон.

Традиционно хорошим осенним вариантом летнего отдыха станет Турция. Цены здесь самые разные – в зависимости от курорта, но можно найти относительно бюджетные варианты.

А еще можно поехать в Грецию, Болгарию, Черногорию, Тунис, Испанию. Как уже говорилось выше, отдыхать в бархатный сезон в этих странах не только приятно из-за теплого комфортного климата, но и экономически выгодно. Цены на организованные туры падают, но еще стремительнее обваливаются цены на съемное жилье и продукты, так что при желании отдых может получиться действительно очень недорогим.

Также в сентябре можно поехать на Кипр. И хотя в турагентствах вас будут уверять, что на Кипре можно отдыхать круглый год, но все же лучшим вариантом будет успеть до конца октября – потом здесь будет довольно прохладно.

В Хорватии успеть отдохнуть на море и вовсе лучше в сентябре. Пляжи этой страны расположены на Адриатическом море, которое холоднее Красного и Средиземного.

Едем за достопримечательностями

Помимо теплых стран, осенью можно поехать в "туристическую" Европу – в это время осмотр европейских достопримечательностей и экскурсии дарят настоящее наслаждение. Летняя жара спала, людей на улицах и в музеях на порядок меньше. А это означает, что вы не только сможете без спешки насладиться путешествием, но и без лишней суеты сделать много красивых снимков, посидеть в самых уютных кафе и познакомиться с некурортной жизнью больших и маленьких европейских городов.

Бывалые путешественники в сентябре-октябре прежде всего советуют посетить Италию – Рим, Верону, Флоренцию, Милан. А еще можно заскочить в Неаполь на фестиваль пиццы или в Феррару на фестиваль воздушных шаров, который в этом году пройдет 6-15 сентября.

Неплохо провести время при сухой и комфортной погоде можно в Германии, которая славится осенними фестивалями местной кухни и напитков.

Разумеется, открыта для туристов осенью величественная и гостеприимная Вена, хотя австрийская столица готова принимать гостей в любое время года.

Но, положа руку на сердце, была бы хорошая компания – и вы не останетесь без прекрасных впечатлений даже в относительно холодной и по-осеннему ветреной Скандинавии!

Наиболее бюджетный отдых в Европу предлагают автобусные перевозчики. Многие считают такие поездки некомфортными, но все же мы советуем хотя бы раз съездить в автобусный тур самому и довериться собственным впечатлениям.

Выбирайте тур без ночных переездов. Это означает, что вы всегда будете ночевать в гостинице, а утром к вашим услугам будут душ и горячий завтрак. Автобусные туры прекрасно подходят для начинающих путешественников, поскольку программа четко расписана и известна заранее.

Немаловажный плюс – цена. Так, тур без ночных переездов по Польше, Чехии и Германии на 5 дней обойдется в 130 евро, а, например, 4-дневный тур в Венгрию с возможностью посетить Вену – в 90-100 евро с человека.