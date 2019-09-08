Семья Сенцова пересекла админграницу с Крымом и едет в Киев 8.09.2019, 20:10

Для освобожденных из РФ бывших политзаключенных Олега Сенцова и Александра Кольченко организовали временное жилье.

Семья освобожденного режиссера Олега Сенцова пересекла админграницу со оккупированным Крымом и направляется в Киев для встречи. Об этом сообщил собственник телекомпании ATR Ленур Ислямов в Facebook, пишет liga.net.

"Семья Олега Сенцова благополучно пересекла админграницу с оккупированным Крымом. Направляются в Киев , обняться с сыном, отцом, мужем. Годы ожиданий и выплаканных подушек для этой семьи, я очень надеюсь, закончились. Но в Крыму борьба продолжается", - отметил Ислямов.

Фото: facebook.com/Ленур Ислямов

7 cентября произошел обмен пленными между Украиной и РФ. В Киев вернулись 35 украинских узников Кремля (список). В Москву также были доставлены 35 заключенных, среди которых подозреваемый по делу МН17 Владимир Цемах.

Офис президента опубликовал фото из самолета, на котором в Украину вернулись 35 незаконно удерживаемых в России украинцев.

Для освобожденных из РФ бывших политзаключенных Олега Сенцова и Александра Кольченко организовали временное жилье.

Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова, информирует censor.net.ua.

- Мы организовали временное жилье и для Олега, и для Кольченко. Что касается постоянного жилья, мы будем решать, президент уже поставил соответствующее задание, ведь, безусловно, им возвращаться в Крым нельзя, - заявила она.