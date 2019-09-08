Жители белорусских регионов против сетевых магазинов 8.09.2019, 20:22

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Здоровая конкуренция только на словах?

Жители Слуцка продолжают дискутировать по поводу открытия в городе сетевых магазинов. На прошлой неделе заработал дискаунтер «Светофор», в конце сентября появится «Доброном» в 11-м городке, который напрямую повлияет на работу местных бизнесменов на мини-рынке.

Сергей Севостьянов, директор мини-рынка, в интервью «Кур'еру» высказался, погубят ли «сетевики» местный рынок и кто в этом будет виноват.

Здоровая конкуренция только на словах?

— Когда читаешь высказывания местных властей, что появление «сетевика» рядом с мини-рынком не навредит слуцким предпринимателям, а лишь создаст здоровую конкуренцию, то, мягко говоря, приходишь в шок. Появление нового крупного игрока напрямую повлияет на работу мини-рынка. Наглядный пример: когда рядом с мини-рынком открылся дискаунтер «Остров чистоты», местные павильоны тут же потеряли часть покупателей, понеся убытки. Это мгновенный удар.

Тот же дискаунтер «Светофор». Съездил я туда ознакомиться: такая толпа в магазине, что создаётся впечатление, будто все случчане рванули сюда. Частники могут только надеяться, что не каждый пенсионер поедет на окраину города.

Скоро открывается магазин «Доброном», затем «Виталюр». У нас населения в Слуцке столько нет, сколько открывается сетевых магазинов. К тому же неужели в 11-м городке было мало магазинов? Пять продовольственных точно насчитается.

Действительно ли местным предлагали аренду?

— Что мы добьёмся, если всё уже решили? Я впервые от вас услышал, что власти сначала предлагали аренду помещения местным предпринимателям. Это была просто отписка. Да и давайте будет реалистами: кто за такую дикую сумму будет арендовать помещение? Понятно, что им надо погашать долги «Востока», но ни один частник не потянет такую высокую аренду.

Какой бюджет, такой и город

— Скорее всего, мини-рынок ждёт судьба городского рынка. Не знаю точных цифр, но, по-моему, 30% торговцев точно вымерло из-за прихода сетевых магазинов. Многие предприниматели ещё боятся бросить своё дело, всё-таки столько сил в него вложили. Но поверьте, никто за 100−200 рублей держаться не будет. Потерпят, потерпят и будут закрываться, если всё станет плохо.

А сегодня на мини-рынке в 11-м городке работает 23 предпринимателя. У каждого — по 2−3 продавца. Если «сетевик» задушит мини-рынок, то как минимум 50 человек потеряют рабочие места. А местный бюджет — деньги.

Если задуматься, то власть душит не только частников, но и государственные магазины, отнимая рынок. Местные бизнесмены и предприятия платят налоги в Слуцк, соответственно, создавая местный бюджет. А куда потекут деньги «Добронома», в чей бюджет? Отсюда и получаем: какой бюджет, такой и город.