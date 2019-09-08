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Видеофакт: В «Шереметьево» загорелся российский Боинг с пассажирами

  • 8.09.2019, 20:25
  • 1,529
Видеофакт: В «Шереметьево» загорелся российский Боинг с пассажирами
Иллюстрационное фото

Один из двигателей Боинга вспыхнул и сразу заглох.

В российском аэропорту «Шереметьево» у самолёта авиакомпании "Россия" при запуске загорелся двигатель.

Об этом сообщает «Униан» со ссылкой на «Life.ru».

По их данным, в момент чрезвычайного происшествия на борту уже находились пассажиры, которые должны были вылететь во Владивосток.

Один из двигателей Боинга вспыхнул и сразу заглох. После произошедшего пассажиры и экипаж покинули борт, самолёт отбуксировали на стоянку.

Ожидается, что пассажирам предоставят другой самолёт.

Напомним, 5 мая лайнер "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100, следовавший из Москвы в Мурманск, совершил аварийную посадку в московском аэропорту "Шереметьево". Основная версия возгорания самолета - попадание молнии. Всего на борту самолета было 78 человек - 73 пассажира и пять членов экипажа. В результате катастрофы погиб 41 человек.


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