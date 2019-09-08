Археологи обнаружили пирамиды, намного старше египетских 8.09.2019, 20:48

Автора величественных сооружений пока определить не могут.

Ученые, продолжающие раскопки на Кольском полуострове, выяснили, что найденные пирамиды намного старше египетских. Памятники истории могли быть возведены некой древней цивилизацией, пишет lenta.ua.

Ученые много лет не могут определить автора величественных сооружений. По одной из гипотез, полуостров являлся родиной загадочно исчезнувшей около 40 тыс. лет назад цивилизации.

Большой вклад в работу внес Владимир Демин, но он скоропостижно скончался вскоре после возвращения из экспедиции в 1997 году. Ученые изучили архив Демина, продолжив «опасную» работу. Местное население не хотело помогать археологам, рассказывая о проклятье предков.

Благодаря георадару «Око» пирамиды были найдены. Выяснилось, что памятники возведены людьми и трижды перестраивались. Мастера увеличили высоту сооружений, чтобы наблюдать за космическими процессами, проходившими 9 тыс. лет назад.