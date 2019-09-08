Как белорус открыл компанию в США 4 8.09.2019, 21:00

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Несколько лет назад Петр Дударенко торговал в переходах очками с Черкизовского рынка.

Белорус Петр Дударенко всегда мечтал жить в разных странах. Поэтому его эмиграция в США стала логичным продолжением поиска себя, места проживания и своего дела. Уехав четыре года назад, он открыл в Штатах небольшую компанию, которая занимается ремонтом домов — FRIDA Remodeling LLC, пишет сайт newgrodno.by.

С чего начать свой бизнес в Америке, как обзавестись первыми клиентами и почему там не обязательно тратить деньги на рекламу — своим опытом Петр поделился журналистами.

— Еще будучи подростком я знал, что буду жить в разных странах. Несмотря на то, что рос я в советское время, мама меня и трех моих братьев и сестер воспитывала в духе свободы. Она занималась нами одна, ей было тяжело, но для нее было важно наше образование. Мы все окончили школу с золотыми медалями, поступили в университеты. Мама много путешествовала по работе, рассказывала нам о мире и его разнообразии.

Я учился в Международном экологическом институте имени Сахарова БГУ, но не окончил его, так как рано женился, и нужно было работать.

Чем я только не занимался! Был грузчиком, работал в MacDonald`s, продавал фрукты на Комаровском рынке, возил солнечные очки с Черкизовского рынка и нелегально продавал их в переходах, даже торговал нижним бельем.

Перепробовав разные профессии, я уехал в Москву работать на стройку. Собственно, тогда я и получил знания и опыт в этой сфере. Там почти 15 лет назад я заработал свою первую $ 1000, что по тем временам было много. Как-то я узнал, что плиточники зарабатывают больше всех среди строительных специальностей, но сам я плитку класть не умел, опыта не было. В Москве нас поселили возле МГУ, где была библиотека с интернетом. Я ночь просидел там, изучал видео про то, как укладывать плитку, а наутро уже пошел работать. Но стройку я в любом случае рассматривал как что-то временное. Я и подумать не мог, что буду заниматься этим сейчас, но уже в США.

Фото: Карина Комиссарчик, probusiness.io

«Я целенаправленно ехал в одну сторону»

Перед тем как эмигрировать в Штаты, я успел пожить в Англии. Я попал туда по международной волонтерской программе, суть которой заключалась в том, что молодые люди приезжали делать реставрационные работы в национальных парках Великобритании. На тот момент это была единственная программа, где можно было участвовать не студентам. Она длилась две недели и была бесплатной. Я просто подал заявку, что хочу поучаствовать, и меня взяли. Организация, которая занималась таким культурным обменом, содержала нас, а взамен давала возможность познакомиться с Англией.

Ехал я целенаправленно в одну сторону. Еще в посольстве Великобритании в Минске совершенно случайно я познакомился со своим дальним родственником, о существовании которого даже не знал. Он с семьей ехал в Англию по рабочей визе. Мы обменялись телефонами. Прямо из аэропорта я поехал к нему автостопом, так как денег у меня не было вообще. Проехал так половину Англии. Там я прожил полгода, пока не закончилась виза.

По возвращении на родину решил открыть свою небольшую компанию, которая занималась ремонтом квартир «под ключ».

Вообще, я никогда не хотел на кого-либо работать. Я не признаю лидеров, поэтому решил начать делать что-то сам.

Тогда я просто давал объявления в онлайн-изданиях и так находил клиентов. После освоил еще программу по визуализации и кроме ремонта стал предоставлять услуги дизайна. Бизнес шел неплохо, денег хватало на то, чтобы жить и путешествовать по всей Европе.

Но уже тогда я думал о том, чтобы насовсем переехать в англоязычную страну. Великобританию больше не рассматривал, так как она до предела забита мигрантами. Люди приезжают на короткое время, готовы работать задешево. Поэтому конкурировать там сложно. Плюс англичане никогда не дадут мигранту почувствовать себя своим даже через много лет жизни в стране.

Я стал изучать форумы о США и понял, что именно эта страна может меня принять. Я очень хорошо подготовился к интервью в посольстве, собрал приличную пачку документов, которые, правда, в итоге никому не были нужны. Мне задавали множество вопросов — ответы на них и были решающим фактором. Мой паспорт был забит визами, что тоже помогло получить американскую визу. В Штатах я побыл тогда месяц: осмотрелся и вернулся обратно в Беларусь с четкой уверенностью, что все-таки перееду в США.

«Главное — сделать работу хорошо и недорого»

Эмигрировал я уже с женой и ребенком. С этого момента для меня началась реальная жизнь в Америке. Поселились мы в штате Миннесота. Так как только приехали, то никакой кредитной истории у нас не было. Это не позволяло нам снять жилье. За деньги, которые у нас были с собой, мы купили большую машину, так как я планировал заниматься строительством — мне нужно было возить инструменты. Первую неделю мы жили в гостинице, а потом нам сдал квартиру родственник. Я платил ему $ 500 в месяц плюс должен был закончить у него ремонт.

Петр Дударенко с женой. Фото из личного архива

Ольга 19:58

Сразу по приезде я устроился работать в компанию, которая занималась реновацией домов. Мне платили $ 14 в час. Но через месяц я уволился — этого было мало, я хотел зарабатывать больше. И вообще планировал работать сам на себя. Как-то я проводил электрику в одном доме, где шел ремонт. Я видел, как некачественно делают свою работу другие, и предложил свои услуги владельцам этого дома, но за меньшие деньги. Они согласились. Так я стал работать один за $ 20 в час. Клиенты оказались риелторами. Им понравилось, как я сделал работу, и они предложили мне ремонтировать их объекты. Весь следующий год я занимался именно этим.

Конечно, когда человек только переезжает в новую страну, чаще всего у него нет там никого, кто мог бы его рекомендовать, разрекламировать. Поэтому самым главным для меня было найти первых своих заказчиков, сделать работу очень хорошо и недорого — и дальше просить клиентов рекомендовать меня кому-то еще. Ведь так везде: самая действенная реклама — это отлично выполненная работа за разумные деньги.

Я решил попробовать расклеить объявления в русских магазинах. Их здесь всего четыре. В одном из них владелец магазина, увидев мое объявление, заказал у меня работу. За два дня я заработал $ 300. Потом он порекомендовал меня своим знакомым, которым я тоже сделал ремонт. Так и запустился этот небольшой механизм.

Чтобы начать самому официально оказывать услуги ремонта, мне нужно было открыть компанию — заняло пару минут и стоило около $ 150. Также нужно было купить инструменты: плиткорез, миксер и несколько видов шпателя. На это у меня тоже ушло около $ 150. После, чтобы оказывать больше услуг, я купил еще инструменты — на $ 500. Они были не новыми, но на первое время этого было достаточно.

Фото: Карина Комиссарчик, probusiness.io

«Дал человеку работу — а он сразу попросил долю в бизнесе»

Около двух лет я работал один, так как понимал — чтобы платить кому-то зарплату, нужно повышать цены на услуги. В противном случае ты просто создаешь рабочие места, но ничего не зарабатываешь. Однако чтобы повышать ценник, у тебя должны быть либо сильная реклама, либо много опыта. Спустя два года работы у меня не было ни того, ни другого.

Когда мой доход превысил $ 30 в час, я решил попробовать нанять помощника. Это был человек, который только-только приехал в США. Он проработал неделю и ушел. Новоиспеченный эмигрант повел себя странно. Я дал ему работу, свой инструмент, клиентов и репутацию. А он сразу предложил мне войти в долю на 50% — не имея при этом даже опыта в строительной сфере. К сожалению, многие люди не понимают, что такое бизнес, переговоры, откуда берутся клиенты и так далее.

Нанятые люди никогда не будут воспринимать бизнес как собственник, они ничем не мотивированы. Поэтому я решил работать с субконтрактерами — такими же предпринимателями, как и я, но узкоспециализированными.

Например, кто-то только красит или только устанавливает двери и окна. То есть меня нанимает заказчик, а я нанимаю людей, которые эту работу будут делать. Я плачу свои налоги, они — свои. Заказчику это удобно: он нанимает меня как прораба. А иначе ему пришлось бы самостоятельно контролировать процесс, то есть постоянно быть на объекте.

Фото со страницы Петра Дударенко на Facebook

Плюс я начал нанимать учеников, то есть людей, которые вообще ничего не умеют. Я плачу им минимальную ставку — $ 15 в час — и учу всему. По сути, я ращу будущих субконтрактеров, которых потом же и буду нанимать, так как буду в них уверен.

«Американцы настороженно относятся к тем, кто говорит на другом языке»

За первый год работы оборот моей компании в лице меня одного составил около $ 30 тыс. Это был достаточно убыточный год, который позволил мне просто жить. Во второй год дела пошли лучше и оборот составил порядка $ 100 тыс. Третий год принес около $ 160 тыс. Динамика хоть и не очень большая, но она есть. Сейчас у меня в работе три объекта. После них уже запланированы еще несколько домов.

Какие выводы я сделал для себя за эти четыре года? Америка — это страна малого бизнеса.

Большая часть сервиса, который здесь есть, — это маленькие частные компании. И если вы приехали сюда с целью начать свое дело, имейте в виду, что все эти маленькие бизнесы — ваши конкуренты, у которых есть свои клиенты, репутация и опыт. Сами американцы очень настороженно относятся к человеку, который говорит на другом языке и не имеет портфолио, готовых работ за плечами, рекомендаций. Ведь нужно понимать, что на время ремонта вы становитесь частью семьи. Вы приходите делать ремонт в дом, где есть дети, питомцы и так далее. Клиент должен вам доверять, знать вас, у вас должна быть рекомендация от того, кому он доверяет. И процесс получения всего этого — сложный и кропотливый.

На рекламу я ничего не трачу. Пользуюсь только рекомендациями моих заказчиков. Хотя у меня есть странички компании в социальных сетях: там я показываю свои работы. А также размещаю информацию о своей компании в группах в социальных сетях, где общается русскоязычное комьюнити. Пока мне этого достаточно.

Фото из личного архива Петра Дударенко

Единственное, на что я трачу много денег — это новые инструменты. Я слежу за тем, какие новые приспособления для ремонта появляются на рынке. Анализирую, что ускорит процесс, сделает производительность выше, и покупаю. Сейчас у меня инструментов примерно на $ 15 тыс. И сейчас я покупаю уже все новое — чтобы работать с комфортом.