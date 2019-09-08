В России прошли региональные «выборы» 2 8.09.2019, 21:14

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Фото: LEV FEDOSEYEV/TASS

Самое главное об этом дне.

В России завершился единый день голосования. «Выборы» прошли в 27 регионах, в 16 из них выбирали губернаторов. В Москве выбирали депутатов Мосгордумы - недопуск оппозиционных кандидатов спровоцировал массовые протесты в столице этим летом. Русская служба Би-би-си рассказывает главное, что нужно знать об этом дне.

Москва: сбой электронного голосования

Утром 8 сентября стало известно, что в системе электронного голосования на выборах в Москве произошел сбой. Электронное голосование - эксперимент, который проводился в трех избирательных округах Москвы. Желающие проголосовать по интернету должны были заранее зарегистрироваться в системе, чтобы принять участие в выборах 8 сентября. Мэрия сообщала, что для участия в электронном голосовании зарегистрировалось 11 тысяч избирателей.

Однако в день голосования система не работала около 40 минут. Сбой произошел из-за ошибки в оборудовании одного из российских производителей, сообщил член Общественной палаты Илья Массух. По его словам, голоса москвичей будут засчитаны после того, как система восстановится.

Однако спустя какое-то время в системе произошел и второй сбой, сообщил заместитель руководителя департамента информационных технологий Москвы Артем Костырко. Из-за этого система не работа еще около часа.

"Сбой случился в общей инфраструктуре портала госуслуг, мы локализовали проблему и попробовали восстановить аппаратную часть и заменить ее. В течение 15 минут заменили, после этого произошел второй сбой, пришлось остановить систему голосования на час и исключить системы, из-за которых происходил сбой", - рассказал Массух "МБХ Медиа".

Жительница московского района Чертаново, где проходило электронное голосование, Варвара Сонина рассказала, что заранее зарегистрировалась в системе, чтобы оставить свой голос по интернету. Однако сначала система выдавала ей ошибку, а затем показала сообщение "доступ к электронному голосованию запрещен".

Сонина обратилась на "Горячую линию" голосования, но, по ее словам, там ей не смогли помочь.

"Мне позвонили из центра проверки электронного голосования. Долго говорили о том, как они тестировали эту систему и как хотят ее улучшить, но никаких обещаний, что я смогу проголосовать, не дали. В конце сказали: "Ну, надеемся, вам удастся проголосовать", - рассказала онa.

Если к концу дня проблема Сониной не решится, она планирует написать жалобу в Мосгоризбирком.

Член Общественной палаты Илья Массух сказал, что ситуация, произошедшая с Сониной, "возможна из-за того, что произошел сбой".

Он посоветовал москвичке обратиться со своей проблемой по телефону на сайте голосования. "Нужно проверить, действительно ли пропадал бюллетень, и тогда будет выдан новый. Это понятная ситуация, и она будет отработана, если будет обращение", - сказал Массух.

Итоговая явка на электронном голосовании в Москве составила 92,3%.

Санкт-Петербург: нападения на членов УИК и фейковые фейки в Петербурге

Утром 8 сентября неизвестные напали на двух членов УИК: одного облили зеленкой, а другого ударили по лицу. Члены комиссий намерены подать заявления в полицию.

Однако глава городской избирательной комиссии назвал эти сообщения фейками. "Сейчас вбрасывается фейковая информация о том, что якобы кого-то избили, облили зеленкой", - заявил председатель Госизбиркома Виктор Миненко.

Позже неизвестный ударил еще одного члена УИК на другом участке. "Зашел странный мужчина. Я сидела на стуле, он подошел, посмотрел на бейджик, удостоверился, что это я. Потом начал грубить и оскорблять", - рассказала Русской службе Би-би-си член УИК 1615 Валерия Горячева.

По ее словам, она попросила сотрудника полиции вмешаться, но полицейский не смог установить личность мужчины. В ситуацию вмешался коллега Горячевой Родион Порутчиков, и неизвестный мужчина ударил его. Полиция увезла и мужчину, и Порутчикова в отделение.

Также пользователи соцсетей распространяли фальшивые видео о якобы случившихся вбросах на выборах в Петербурге.

Например, на одном из роликов видно, как женщина засовывает в урну пачку бюллетеней. При этом наблюдатель поворачивается к ней спиной. В действительности же видео было снято 18 сентября 2016 года во время выборов в Нижнем Новгороде. Ролик был залит на YouTube в 11 часов утра 8 сентября.

Тем не менее, информацию о фейковом видео подхватили петербургские СМИ, которые, по данным РБК, связаны с "поваром Путина", бизнесменом Евгением Пригожиным.

Ранее этот же ролик распространялся во время президентских выборов в США в 2016 году. На сайтах с фейковыми новостями говорилось, что женщина вбрасывает голоса за Хиллари Клинтон во время праймериз Демократической партии.

Би-би-си удалось насчитать около 10 подобных роликов.

Низкий интерес к выборам

Во многих регионах России явка оказалась меньше, чем на прошлых выборах. Даже в Башкирии, где традиционно явка высокая, в этом году на выборы пришли 65% избирателей (на прошлые выборы главы республики - почти 75%).

В Санкт-Петербурге явка на выборах снизилась на 2% по сравнению с предыдущими губернаторскими выборами - с 25,76% до 23,69% (по данным на 18:00)

В Москве явка составила почти столько же, сколько и на прошлых выборах в Мосгордуму, несмотря на летние протесты во время кампании в Мосгордуму. На 18:00 явка составила 17,2%, а пять лет назад - 17,5%.

В Калмыкии явка также снизилась - в этот раз проголосовали 48% избирателей региона, а на прошлых губернаторских выборах явка составила почти 52%.