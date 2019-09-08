Как жильцы будут платить за модернизацию многоэтажек 6 8.09.2019, 21:44

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На это повлиял очередной указ Лукашенко.

На днях белорусский правитель подписал указ №327 «О повышении энергоэффективности многоквартирных жилых домов», пишет «Онлайнер».

Документа пока нет в открытом доступе, ознакомиться можно лишь с комментарием к нему на сайте диктатора. Отмечается, что указ определяет условия и механизмы участия жильцов и собственников нежилых помещений в финансировании энергоэффективных мероприятий. Цель таких мероприятий — снижение потребления тепловой энергии, сокращение затрат на отопление и повышение потребительских характеристик многоквартирных домов.

Согласно указу Лукашенко, решение о энергоэффективной модернизации дома на добровольной основе принимает общее собрание участников совместного домовладения. Решение считается принятым, если за него проголосовали собственники, обладающие более чем двумя третями голосов. В финансировании возможно долевое участие бюджета и собственников, а также привлечение на эти цели других источников, включая заемные средства международных кредитно-финансовых организаций.

Собственники будут возмещать затраты только после завершения работ по повышению энергоэффективности домов. Размер возмещения будет определяться пропорционально доле каждого собственника в общей площади жилых и (или) нежилых помещений.

Указом установлен порядок такого возмещения: для владельцев квартир — в размере не менее 50% от затрат ежемесячно равными долями в течение 10 лет, для собственников нежилых помещений, встроенных в многоквартирные жилые дома, — в полном размере ежемесячно равными долями в течение 3 лет. Рассрочка может быть продлена до 15 лет для малообеспеченных и социально уязвимых граждан. Правом продлевать срок возмещения затрат наделены местные органы власти.