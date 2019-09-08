Макрон и Путин по телефону обсудили встречу в «нормандском формате» 1 8.09.2019, 22:01

Дата встречи будет установлена в ближайшее время.

Президент Франции Эммануэль Макрон 8 сентября провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, в ходе которого, среди других тем, обсуждалась предстоящая встреча в нормандском формате по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба Кремля, пишет gordonua.com.

Отмечается, что Макрон и Путин "дали позитивную оценку" обмену удерживаемыми лицами между Украиной и РФ, который прошел 7 сентября.

Пресс-служба Елисейского дворца пока не сообщала подробностей разговора президентов.

Напомним, в 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе ведутся в минском (Украина – Россия – ОБСЕ) и нормандском (Украина – Россия – Германия – Франция) форматах. Главы государств нормандского формата встречались последний раз 19 октября 2016 года в Берлине.

26 августа 2019 года стало известно, что Франция и Германия на саммите G7 договорились об организации в ближайшее время встречи в нормандском формате.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила, что встречу в нормандском формате планируют провести в Париже. Президент Франции Эммануэль Макрон предположил, что переговоры состоятся в сентябре.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выдвинул условиями встречи "Нормандской четверки" разведение сил и средств в зоне конфликта на Донбассе, а также необходимость зафиксировать на бумаге формулу президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера о порядке организации местных выборов в районах, которые сейчас не контролируются украинскими властями.

Зеленский 2 сентября заявил, что на Донбассе есть "победы и достижения", в частности строительство моста в Станице Луганской уже начинается.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщал, что на встрече политических советников глав стран "Нормандской четверки" 2–3 сентября речь шла о выполнении конкретных договоренностей, которые могут открыть возможность для встречи в нормандском формате на высшем уровне.

В телефонном разговоре 7 сентября Зеленский и Путин договорились в ближайшее время обсудить дату проведения встречи в нормандском формате, сообщали в Офисе украинского президента.