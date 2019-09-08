Арина Соболенко выиграла у Виктории Азаренко в финале «US Open» парного разряда 1 8.09.2019, 22:11

Для белорусской теннисистки Соболенко этот триумф стал первым на турнирах «Большого шлема» в любом разряде.

Белоруска Арина Соболенко и Элиc Мертенс из Бельгии одержали победу в женском парном разряде "US Open". В финале они одолели еще одну теннисистку из нашей страны Викторию Азаренко и австралийку Эшли Барти — 7:5, 7:5, пишет pressball.by.

Титульный матч продолжался 1 час 36 минут. Соболенко и Мертенс реализовали все четыре брейк-пойнта, отдав соперницам две свои подачи. У дуэта пять эйсов против двух у Азаренко и Барти.

И для Соболенко, и для Мертенс триумф стал первым на турнирах "Большого шлема" в любом разряде.