Крэйг Вудкрофт: Мы показали свой характер во второй двадцатиминутке 2 9.09.2019, 7:40

Главный тренер «Динамо» прокомментировал победу «зубров» над «Спартаком».

Главный тренер «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал победу «зубров» над командой Олега Знарка «Спартаком» (5:4), сообщает tut.by:

– Перед матчем мы знали, что «Спартак» – опасный соперник, который будет наказывать за твои ошибки. С первых минут москвичи давили на наши ворота, но Александр Осипков смог справиться с этим. После мы забросили 2 шайбы, но, как это и происходило в прошлых матчах, далее мы отдали нити игры сопернику. Во втором периоде хозяева смогли увеличить свое преимущество, но мы не сдавались и продолжали играть в атаку.

Думаю, мы показали свой характер во второй двадцатиминутке. В заключительном периоде чаша весов могла склониться в любую сторону, но наш вратарь сделал несколько ключевых сэйвов, которые позволили нам рассчитывать на успех сегодня. А в конце матча мы смогли реализовать большинство.

Олег Знарок:

– Сегодня мы играли в открытый хоккей, чего мы не можем себе пока позволить. В первом периоде было и движение, и моменты, но счет стал 0:2. Потом «вытащили» 4:2, но опять сбились на открытый хоккей. Ошибки, тактические ошибки… А в конце получили удаление. Вот так.