Кандидаты от оппозиции стали лидерами в трети округов в Москве 10 9.09.2019, 7:47

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Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Предварительный подсчет голосов показывает шанс на их победу в 18 из 45 одномандатных округов.

На выборах в Мосгордуму лидируют 18 кандидатов от оппозиции. Предварительный подсчет голосов показывает их победу в 18 из 45 одномандатных округов, сообщает РБК со ссылкой на данные Мосгоризбиркома после подсчета 72% бюллетеней.

По данным на сайте Мосгоризбиркома, опережают конкурентов, в частности, коммунисты Николай Губенко (округ № 37), Николай Зубрилин (округ № 11), Евгений Ступин (округ 20), Екатерина Енгалычева (округ № 42), Леонид Зюганов (округ № 21) и Елена Янчук (№ 18).

В 45-м округе поддержанный мэрией кандидат Валерия Касамара проиграла справороссу Магомету Яндиеву.

Кроме того, отрыв у кандидатов от партии «Яблоко»: vЕвгения Бунимовича (округ № 6), Сергея Митрохина (округ № 43) и Максима Круглова (округ № 14).

Сторонники Алексея Навального из Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) незадолго до выборов в рамках стратегии «Умное голосование» в 33 из 45 округов предлагали поддержать коммунистов, а также представителей «Яблока».

Основатель «Яблока» Григорий Явлинский в ночь на 9 сентября заявил «Интерфаксу», что «благодарен за поддержку, однако к системе «Умного голосования» Навального относится негативно».

Выборы в Москве прошли воскресенье, 8 сентября, в единый день голосования. Участки были открыты с 8 утра до 8 вечера. Явка избирателей на выборах депутатов Мосгордумы, по данным на 18.00, составила 17,2% (на прошлых выборах в 2014 году явка к этому часу была 17,5%). Фонд развития гражданского общества (ФоРГО) отказался публиковать данные столичных экзитполов по причине высокого процента отказов (до 70% по отдельным округам).

Кампания по выборам в Мосгордуму сопровождалась протестными акциями после отказа в регистрации ряду оппозиционных кандидатов из-за претензий к собранным подписям. После недопуска части лидеров оппозиции, в том числе Ильи Яшина, Любовь Соболь и Дмитрия Гудкова, в Москве прошли согласованные и несогласованные акции протеста. Несогласованные сопровождались массовыми задержаниями, было заведено несколько уголовных дел. Самая многочисленная согласованная акция прошла 10 августа на проспекте Сахарова. Митинг по данным «Белого счетчика», собрал до 60 тыс. человек.

В Мосгордуме VI созыва, избранной в 2014 году, «Единая Россия» имела 28 депутатов, провластный блок самовыдвиженцев «Моя Москва» — 10 мандатов, КПРФ — пять, «Родина» и ЛДПР — по одному депутату.