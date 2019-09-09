Валентин Троцкий: Не собираюсь играть по правилам Лукашенко 7 9.09.2019, 7:54

3,090

Цирком, придуманным незаконной властью, можно воспользоваться для своих целей.

Об этом заявил активист Белорусской социал-демократической партии «Народная Грамада» Валентин Троцкий.

На сайте «Народнай Грамады» hramada.org Валентин Троцкий рассказал, что 9 сентября выходит на «предвыборный» пикет на площади Свободы в 17:00.

«В Беларуси нет выборов. Вместо выборов у нас цирк. Но даже этим цирком можно воспользоваться.

Парламентская кампания даёт нам возможность проводить пикеты, митинги, встречаться с избирателями, обсуждать проблемы города и страны. Чтобы в дальнейшем выйти на улицы наших городов на продолжительный, массовый, мирный протест.

Я не собираюсь играть по правилам, придуманным незаконной властью. У меня свои цели, и я их достигну.

Я приглашаю на свои пикеты:

– матерей-328,

– студентов, которых лишили отсрочек и льгот,

– граждан, пострадавших от произвола милиции, судов, властей,

– нищих пенсионеров и тех, чьи пенсии украл Лукашенко.

Приходите. Будет интересно», - заявил Валентин Троцкий.