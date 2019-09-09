Минобороны РФ рассекретило архивные документы о пакте Молотова — Риббентропа 7 9.09.2019, 8:00

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РФ пытается оправдаться за договор с нацистами?

Министерство обороны России рассекретило архивные документы, связанные с пактом о ненападении, заключенным между СССР и Германией в 1939 году (пакт Молотова — Риббентропа). Об этом РБК сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.

Документы из фондов Центрального архива военного ведомства «Хрупкий мир на пороге войны» опубликованы в мультимедийном разделе на сайте ведомства. Его открыли к 80-летней годовщине подписания пакта.

«Публикуемые впервые материалы раскрывают неизвестные подробности мировой военной политики накануне войны», — говорится в сообщении департамента.

Предполагается, что эти документы объяснят «почему в столь непростой военно-политической обстановке принимались те или иные решения».

Среди опубликованных материалов — шифротелеграммы начальника главного политуправления Красной Армии Льва Мехлиса, которые он отправлял руководству СССР из разных городов западной Украины.

Кроме этого, Минобороны обнародовало служебную записку начальника Генштаба РККА Бориса Шапошникова Наркому обороны СССР от 24 марта 1938 года. Текст, занявший 31 страницу, он написал от руки и изложил в записке «оценку военной угрозы, которую могут представлять различные государства как самостоятельно, так и в составе военных союзов и блоков», сообщает ведомство.

Шапошников сообщал, что накануне войны у альянса Германии и Италии насчитывалось в сумме более 160 пехотных дивизий, более 7 тыс. танков и 4,5 тыс. самолетов.

В проект также вошли воспоминания посла СССР в Великобритании Ивана Майского, опубликованные в журнале «Новое время» в 1966 году. По его информации, как отмечает Минобороны, одним из приоритетов СССР в 1938—1939 годы было достижение «антифашистского военного союза с Великобританией и Францией для сохранения баланса сил в Европе». Однако после того, как трехсторонние переговоры между СССР, Францией и Великобританией в 1939 году зашли в тупик, советское государство заключило договор о ненападении с Германией.