Геологи выяснили, что скрывается под поверхностью Луны 1 9.09.2019, 8:08

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ФОТО: CHARTER97.ORG/ИВАН МЕЖУЙ

В недрах спутника могут располагаться залежи драгоценных металлов.

Группа канадских и американских ученых предположила, что под поверхностью Луны могут находиться залежи драгоценных металлов. Результаты соответствующего исследования были представлены в журнале Nature Geoscience, сообщает lenta.ua.

Команда геологов, возглавляемая профессором Джеймсом Бренаном, сравнила залежи полезных ископаемых на Земле и Луне. Таким образом, исследователи нашли общее между содержанием серы в лунных вулканических породах с присутствием сульфида железа глубоко под поверхностью Луны. При этом изученные месторождения на Земле свидетельствуют о том, что сульфид железа является идеальным местом для залежи платины и палладия.

Ученые считают, что механизм образования пород на Луне схож с земным, в связи с чем в недрах спутника могут располагаться залежи драгоценных металлов.

Также геологи провели эксперименты, в ходе которых воссоздавали экстремальные давления и температуры внутри Луны. Результаты исследования позволили выяснить, какое количество сероводорода может образоваться на лунной поверхности, после чего изучили полученный состав и измерили объем содержания в нем сульфида железа. Выяснилось, что его достаточно для «связи» с драгоценными металлами.