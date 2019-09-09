Слабость Кремля 2 Михаил Кацевич, «Белсат»

9.09.2019, 8:32

1,905

Путин потихоньку проигрывает молодому поколению россиян.

Формально выборы 8 сентября в РФ совершенно несущественны. Фактически же они очень важны в истории современной России, потому что показали эрозию власти.

В воскресенье выбирала не только Москва. В 85 регионах России проходило более 5 тысяч выборов разного уровня: от местных законодательных собраний до выборов губернаторов и депутатов региональных парламентов. В 16 регионах прошли выборы глав регионов, в 4 округах – дополнительные выборы в Госдуму.

Для власти, которая стремится показать, что придерживается демократических методов, и любит подкреплять свой авторитаризм, формально придерживаясь буквы закона, выборы имеют большое значение. Они выполняют не только роль фасада далеко не демократической системы, но также служат тестом общественных настроений и способом освежить состав администраций и заменить местные элиты.

Предвыборный риск

На этот раз, однако, настроения общества далеко не позитивные. И власть не контролирует всего. Между тем, выборы 8 сентября стали важным тестом перед выборами в Госдуму в 2021 году, а прежде всего перед днем Икс, т. е. окончанием нынешнего президентского срока Владимира Путина в 2024 году.

Это вроде бы отдаленная перспектива, но важны тенденции. Оппозиция набирает обороты и становится заметной, несмотря на информационную блокаду, репрессии и пропаганду на телевидении. Подрастает молодое поколение, и Путин потихоньку проигрывает борьбу за него.

В воскресных выборах власть, вероятно, выиграет (хотя могут быть сюрпризы), но это оппозиция и недовольные положением дел в стране россияне на самом деле набираются сил. А власть показывает, что у нее нет новых идей, как удержаться. Старые методы, то есть насилие, пока дают результат и успокаивают Кремль в блаженном ощущении, что все под контролем.

Когда в начале июня московская полиция задержала журналиста Ивана Голунова по подозрению в хранении наркотиков, мало кто ожидал, что это будет поворотный пункт. Голунов был невиновен, а полицейские подбросили ему наркотики. Вроде бы обычное дело и обычная практика правоохранителей.

Но в тот раз вспыхнули массовые протесты, солидарность с журналистом выражали даже за границами страны, и власть отступила. Тогда не только выпустили Голунова, но и в полиции прошли чистки, прозвучали обвинения в злоупотреблениях. Это был момент, когда оппозиция поняла, как велик потенциал протеста и ощущение несправедливости среди россиян. По крайней мере в Москве и среди тех, кто интересуется событиями в стране.

Митинг в Москве 10 июля 2019 года. Фото – Маша Макарова, belsat.eu

Поэтому, когда в июле московские власти не допустили независимых кандидатов от оппозиции на выборы в столице, на улицы вышли тысячи озлобленных россиян. Практически каждые выходные в Москве проходили пикеты, митинги и шествия. Даже более массовые, чем протест на Болотной площади в 2012 году.

Власть изначально взяла на вооружение стандартную тактику: демонстрации разгромить с помощью полиции, применить насилие, чтобы напугать простых граждан, а лидеров оппозиции изолировать превентивными арестами. Плюс к этому коктейль из пропаганды по телевизору, изображающий оппозицию как агентов Запада, и игра на время. Только на этот раз не удалось. Потенциал протеста не снизился.

Тенденции не в пользу Кремля

По данным опроса Левада-центра от 3 сентября до 60 % россиян слышали о протестах в Москве. До 16 % внимательно следят за ходом борьбы оппозиции за свободные выборы. Информационная блокада в федеральных СМИ и критика оппозиции не помогли. Хотя были и успокаивающие для власти данные – 55 % россиян черпают знания о протестах все-таки с экранов телевизоров. Симпатии к протестам и протестующим разделились: половине россиян происходящее безразлично, четверть настроена негативно, 23 % – положительно. Важно, что среди поддерживающих протесты преобладает молодежь.

Желая сохранить позиции среди впитывающей информацию и взгляды из интернета молодежи, власть взялась за производство мемов и высмеивающих оппозицию видео на Youtube. Несмотря на эти усилия пропаганды на телевидении и в интернете связать протесты с интригами из-за рубежа, всего 25 % верит, что протесты навязаны Западом.

Еще хуже для власти звучит декларация 20 % россиян – они готовы принять участие в акциях протеста. И даже если этот опрос не совсем точный, то социальные тенденции совсем не в пользу Кремля.

Среди россиян нарастает разочарование. Владимир Путин пока уверен, что контролирует ситуацию.

Старые методы?

К московским протестам власть подошла так, словно у нее есть готовый, детальный план по сталкиванию оппозиции в нишу уличных хулиганов. Уже в начале протестов задержали Aлексея Навального. Рекордное количество арестов подряд на счету Ильи Яшина.

Популярную и медийную кандидатку от оппозиции Любовь Соболь оставили на свободе, хотя ее неоднократно задерживали и штрафовали.

Против протестующих применяли дозированное насилия. Первые, крупные манифестации 21 июля были жестоко разбиты, задержаны сотни человек. В августе одну акцию согласовали, некоторые протестные субботы прошли без задержаний. Например, 31 августа протестующие в меру спокойно прошли по центру Москвы. Правда протест того дня был одним из самых малочисленных.

Выжидательная тактика власти в сочетании с дозированными репрессиями принесла результаты. Свои дело сделали показательные процессы по «московскому делу» – суды над участниками первых протестов, обвиняемых в нападениях на полицейских.

Например, Егор Жуков, который попытался поднять забрало шлема сотрудника Росгвардии, заплатит за это тремя годами жизни. Двоих фигурантов дела – Ивана Подкопаева и Даниила Беглеца – суд приговорил к трем и двум годам колонии по статье о насилии в отношении сотрудника полиции. Первый, по данным следствия, на акции протеста распылил перцовый баллончик в лицо двум росгвардейцам. Подкопаев заявил, что сделал это, чтобы защитить пожилых женщин от сотрудников Росгвардии. Второй, по версии следствия, на протесте 27 июля толкнул рукой сотрудника полиции. Сам Беглец утверждал, что попал на акцию случайно, но в итоге вину признал, надеясь на снисхождение суда.

Кроме того власть готовится к расправе над оппозицией после выборов. В четверг 5 сентября прошли очередные обыски в офисе Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, в студии «Навальный Live» и штабе Навального. Полиция вынесла жесткие диски и документы. Накануне выборов силовики пришли в штаб Навального в Петербурге. Похоже, что готовится большое дело о коррупции или мошенничестве. Ведущие оппозиционеры временно могут исчезнуть из общественной жизни. Однако не исчезнут депрессивные настроения и растущее убеждение россиян в том, что эта власть может предложить им все меньше.

Михаил Кацевич, «Белсат»