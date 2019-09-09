«Европейская Беларусь» проводит новые пикеты по сбору подписей в Минске 11 9.09.2019, 8:38

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Задачи кампании — смена власти на всех уровнях, отставка Лукашенко, закрытие БелАЭС, достойная работа для белорусов.

8 сентября в Беларуси началось выдвижение «кандидатов» в «депутаты». Активисты гражданской кампании «Европейская Беларусь» собирали подписи у Комаровского рынка, станций метро «Площадь Победы», «Восток» и «Уручье». Претенденты говорят, что голоса избирателей Центризбирком считать не будет, но время кампании можно использовать для того, чтобы озвучивать свои требования, передает телеканал «Белсат».

- Наши задачи - это смена власти на всех уровнях, отставка Лукашенко и его чиновников, закрытие Островецкой атомной электростанции, обеспечение достойной работы за достойный заработок для наших соотечественников на родине. Это, в конце концов, проведение честных свободных выборов, - говорит координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель.

- Некий полковник ФСБ с Востока наступает на нас и почти уничтожил нашу страну. И в этой ситуации, я считаю, нам просто нужно действовать, - заявила журналистка Ирина Халип, которая выдвинула свою кандидатуру по 110 избирательному округу Минска.

Сегодня гражданская кампания «Европейская Беларусь» продолжит проведение пикетов по сбору подписей в Минске. Активисты будут собирать подписи в следующих местах, сообщает пресс-служба БНК:

возле станции метро «Площадь Якуба Коласа» с 12.00 до 18.00,

возле станций метро «Восток» и «Уручье» с 14.00 до 19.00,

возле станции метро «Тракторный завод» с 15.00 до 18.00,

возле станции метро «Михалова» с 16.00 до 19.00,

На Привокзальной площади с 16.00 до 19.00.

Приходите поддержать наших людей. Подписи за кандидата могут ставить только жители округа, по которому он выдвигается. Не забудьте ваш паспорт.