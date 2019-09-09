Болтон: Вашингтон ожидает дальнейшего освобождения украинцев из РФ 1 9.09.2019, 8:57

Джон Болтон

Советник президента США прокомментировал обмен пленными между Россией и Украиной.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон вслед за главой государства прокомментировал состоявшийся обмен заключенными между Россией и Украиной. Свой комментарий Болтон оставил в ночь на понедельник на своей странице в Twitter, сообщает РБК:

«Этот обмен заключенными — важное событие. Мы надеемся, что в будущем все больше украинских заключенных воссоединятся со своими семьями. США продолжают поддерживать народ Украины», — написал Болтон.

Комментарий Болтона последовал после того, как ранее на эту тему высказался президент США Дональд Трамп. Американский президент в минувшую субботу назвал состоявшийся обмен «гигантским шагом к миру». Трамп также поздравил Москву и Киев с состоявшимся событием.

В минувшую субботу Москва и Киев обменялись заключенными по формуле 35 на 35.

В Киев вернулись режиссер Олег Сенцов, моряки, задержанных в ноябре прошлого года после инцидента в Керченском проливе и другие. Среди вернувшихся в Россию оказались журналист Кирилл Вышинский и свидетель по делу о крушении малайзийского рейса MH17 в Донбассе Владимир Цемах.