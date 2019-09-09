Беларусь стремительно теряет рабочие руки 19 9.09.2019, 9:04

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Кто в этом виноват и что делать?

За последние годы белорусские регионы потеряли сотни тысяч работников, пишут banki24.by.

Настанет ли то время, когда на смену лозунгу «пора валить!» придет «welcome to Belarus!»?

Известно, что Минск словно чудовищный пылесос высасывает квалифицированную рабочую силу со всей страны.

Однако за пределами МКАД есть 118 районов и 10 городов областного подчинения. Какие потери несут регионы в битве за кадры?

По официальным данным, за период с 2010-го по 2018 год из 128 регионов «исчезли» 336,7 тыс. человек занятого населения. Падение числа занятых связано с разными факторами.

Самыми важными факторами являются старение населения и увеличение доли пенсионеров и отток рабочей силы в Минск и за границу (трудовая миграция). Причем на первый фактор сокращения занятости влияет второй.

Трудовые мигранты перестают быть постоянным населением на бывшем месте жительства и часто заводят семьи и рожают детей в новой локации. Так миграция ускоряет опустение и старение белорусской провинции.

Получается замкнутый круг: в провинции нет хорошей высокооплачиваемой работы, потому что некого нанять – квалифицированные кадры давно переехали. Нет и нормального спроса на что-то новое, так как в регионах остаются бюджетники и слабо мотивированный персонал госпредприятий.

За 8 лет рост занятости наблюдался только в 9 регионах из 128. При этом все случаи роста весьма специфические. В Минском, Смолевичском, Дзержинском и Логойском районах действует эффект столичной агломерации. Часть производств и точек оказания услуг ради экономии на издержках выносится в ближний пригород Минска.

В Островецком районе приток кадров связан со строительством Белорусской АЭС. В Брестском, Могилевском, Гомельском и Гродненском районах на уровень занятости позитивно влияет расположение вокруг областных центров.

Работает примерно та же схема, что с минской агломерацией, только в меньших масштабах. В названных 9 районах увеличение занятости за 2010-2018 гг. составило 64,2 тыс. человек, из которых 45,1 тыс. обеспечил Минский район.

Также Минский район занял первое место по темпам прироста занятого населения – +43,6% за 8 лет. В остальных городах и районах Беларуси отмечался отток кадров из экономики. За рассматриваемый период 119 регионов потеряли 400,8 тыс. человек.

Меньше всего кадров как в относительном (минус 2,1%), так и в абсолютном выражении (минус 0,3 тыс. человек) утекло из Шкловского района. 20 районов Беларуси упустили 20+% от всей рабочей силы, 33 района – от 15% до 20%, 42 города и района – от 10% до 15%, 16 городов и районов – от 5% до 10% и 8 городов и районов – от 2% до 5%.

Аутсайдерами по проценту упущенных кадров являются Шарковщинский, Круглянский, Браславский, Зельвенский, Мстиславский, Сенненский, Шумилинский, Хотимский, Лоевский и Россонский районы. На 10+ тыс. человек занятость уменьшилась в 8 регионах: Гомель (минус 31,4 тыс.), Витебск (минус 20,7 тыс.), Могилев (минус 20,2 тыс.), Бобруйск (минус 14,5 тыс.), Борисовский район (минус 10,8 тыс.), Оршанский район (минус 10,6 тыс.), Брест (минус 10,4 тыс.) и Молодечненский район (минус 10 тыс.).

Среди этих регионов наибольший относительный отток кадров испытали Молодечненский (минус 15,3%), Оршанский (минус 14,4%) районы и Бобруйск (минус 14,2%). В первой половине 2019 года негативная тенденция продолжилась. За 6 месяцев занятость уменьшилась во всех областях (на 12,1 тыс. человек), кроме Минской. Минскую область (+0,4 тыс. человек) «спасает» благополучный Минский район.

В столице занятость выросла на 4 тыс. человек. В целом по Беларуси количество занятых в экономике сократилось к 2018 году на 7,6 тыс. человек (минус 0,2%). Правительство и местные власти проваливают показатель по занятости, который чиновники утвердили в прошлом году.