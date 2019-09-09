Как Смоленск снова стал белорусским: 410 лет назад Лев Сапега начал осаду города 3 9.09.2019, 9:25

Легендарный канцлер ВКЛ вернул Смоленск королевичу Владиславу.

После смерти Московского царя Ивана Федоровича, Московский престол занимает Борис Годунов. Сейм Речи Посполитой назначает Льва Сапегу, легендарного канцлера ВКЛ и автора Статута 1588 года, послом в Москву для подтверждения мирного договора. В сентябре 1600 года, Сапега из Орши отправляется в Москву с целью подтвердить мирный договор и подписать государственную унию, между Речью Посполитой и Московским княжеством, по которой королевич Владислав подтверждал свое право на титул царя Московского. В марте 1601 года был подписан мир на 20 лет, но предложение по созданию унии был отвергнуто, пишет vklby.com.

Спустя 8 лет, в сентябре 1609 года, Сапега снова едет в Московское княжество, но уже не во главе посольства, а в армии, в месте с королем Сигизмундом Вазой, он отправился под Смоленск. Лев Сапега возглавил полк, который сформировал за собственный счет. Под Смоленском он пробудет до 1611 года, осаждающим все-таки удается взять город, и Сапега возвращается в Вильно.

В 1612 году он снова отправится на войну с Москвой, вместе с Карлом Ходкевичем и королем Сигизмудном. Однако потерянное время и ополчение Минина и Пожарского, не дадут войскам Речи Посполитой посадить на трон сына Сигизмунда Владислава, потерпев не удачу, вместе с войсками, Лев Сапега возвращается домой.

Второй поход на Москву в 1618 года, в котором так же участвовал и Сапега, тоже не дали результатов. Войскам Владислава не удалось взять Москву и другие московские города. Итогом этой войны стало подписание деулинсокго перемирия, по которому к ВКЛ отошел Смоленск, а к Польше Чернигов.