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Как Смоленск снова стал белорусским: 410 лет назад Лев Сапега начал осаду города

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  • 9.09.2019, 9:25
Как Смоленск снова стал белорусским: 410 лет назад Лев Сапега начал осаду города

Легендарный канцлер ВКЛ вернул Смоленск королевичу Владиславу.

После смерти Московского царя Ивана Федоровича, Московский престол занимает Борис Годунов. Сейм Речи Посполитой назначает Льва Сапегу, легендарного канцлера ВКЛ и автора Статута 1588 года, послом в Москву для подтверждения мирного договора. В сентябре 1600 года, Сапега из Орши отправляется в Москву с целью подтвердить мирный договор и подписать государственную унию, между Речью Посполитой и Московским княжеством, по которой королевич Владислав подтверждал свое право на титул царя Московского. В марте 1601 года был подписан мир на 20 лет, но предложение по созданию унии был отвергнуто, пишет vklby.com.

Спустя 8 лет, в сентябре 1609 года, Сапега снова едет в Московское княжество, но уже не во главе посольства, а в армии, в месте с королем Сигизмундом Вазой, он отправился под Смоленск. Лев Сапега возглавил полк, который сформировал за собственный счет. Под Смоленском он пробудет до 1611 года, осаждающим все-таки удается взять город, и Сапега возвращается в Вильно.

В 1612 году он снова отправится на войну с Москвой, вместе с Карлом Ходкевичем и королем Сигизмудном. Однако потерянное время и ополчение Минина и Пожарского, не дадут войскам Речи Посполитой посадить на трон сына Сигизмунда Владислава, потерпев не удачу, вместе с войсками, Лев Сапега возвращается домой.

Второй поход на Москву в 1618 года, в котором так же участвовал и Сапега, тоже не дали результатов. Войскам Владислава не удалось взять Москву и другие московские города. Итогом этой войны стало подписание деулинсокго перемирия, по которому к ВКЛ отошел Смоленск, а к Польше Чернигов.


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