закрыть
9 сентября 2019, понедельник, 11:24
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Миллион верующих посетили мессу Папы Римского на Мадагаскаре

  • 9.09.2019, 9:50
Миллион верующих посетили мессу Папы Римского на Мадагаскаре
Фото: Pixabay.com

Франциск призвал католиков «не стоять равнодушно, сложа руки».

Около миллиона человек посетили мессу, которую Папа Римский Франциск отслужил 8 сентября в столице Мадагаскара — Антананариву. В одной из самых бедных стран мира папа сказал: «Давайте посмотрим на мир вокруг нас — сколько мужчин и сколько женщин, молодых людей, детей страдают и полностью лишены всего! Но это не является Божьим планом», сообщает «Польское радио».

Папа добавил: «Перед лицом унижения человеческого достоинства мы часто остаемся бессильны. Но христианин не может стоять равнодушно сложа руки».


популярное за неделю

Мнение

Часы без кукушки
Часы без кукушки Ирина Халип
Пролог к люстрации
Пролог к люстрации Галина Сидорова
«Даяры» дзвюх сістэм
«Даяры» дзвюх сістэм Сяргей Законнікаў
Визит Болтона в Минск: есть один любопытный нюанс
Визит Болтона в Минск: есть один любопытный нюанс Валерий Карбалевич