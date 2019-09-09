Завод АКБ: Глава Брестской области «умывает руки»? 10 9.09.2019, 9:52

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Анатолий Лис

После полутора лет протестов Анатолий Лис заявил о «непорядочном инвесторе».

Председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис в эфире ОНТ заявил, что аккумуляторный завод не будет вводиться в эксплуатацию с нарушениями, сообщает gazetaby.com.

– Людей травить не будем, — сказал чиновник, подчеркнув, что завод не будет запущен, независимо от его формы собственности, если не будут выдержаны экологические стандарты.

Анатолий Лис заявил, что принял решение приостановить строительство и ввод завода в эксплуатацию после того, как Минприроды сделало замеры и подтвердилось, что на предприятии допущены нарушения.

– К сожалению, инвестор не очень порядочный, он пошел по пути где-то завуалирования некоторых моментов, которые вызвали возмущение среди населения, — отметил глава Брестской области.