Демократы возвращаются 2 Кирилл Мартынов, «Новая газета»

9.09.2019, 10:00

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Фото: Getty Images

Положение властей в Москве довольно шаткое.

После закрытия избирательных участков в Москве ВЦИОМ отказался от публикации экзитполов. Это стало первым знаком того, что выборы в Мосгордуму пошли не по тому сценарию, на который рассчитывали власти.

В ночь на 9 сентября Мосгоризбирком не спешит с публикацией официальных данных по явке, что только усиливает подозрения: «контролируемая демократия» в России дала течь.

Рецепт стабильности, понимаемой как принципиальный запрет на участие в политике всех кандидатов, не согласованных Кремлем, в последние годы был прост. Он сводился к предельной деполитизации граждан, в общенациональном переживании политики как одновременно грязного и предельно скучного занятия. Дополнительными ингредиентами выступали административный ресурс и бесконечные конфликты внутри оппозиции. Итогом становились политические химеры, такие как оппозиционно настроенная Москва, в которой не было ни одного политика, представляющего эти настроения граждан.

Муниципальная кампания 2017 года дала старт борьбе за представительство москвичей во власти. За прошедшие два года люди увидели, что у политиков может быть неофициальное лицо. Успешными и известными муниципальными депутатами у себя в районах остаются, например, Юлия Галямина и Илья Яшин. Летом, столкнувшись с перспективой победы оппозиции на выборах, власти решились на силовую зачистку избирательных участков: пропавшие подписи, митинги, автозаки и спецприемники, вы хорошо помните эту историю.

Параллельно Алексей Навальный запустил проект «умного голосования», призванного мобилизовать отчаявшегося избирателя, у которого нет своего кандидата, потому что таких кандидатов не допускают на выборы. Озлобленность граждан действиями властей против районных депутатов и вообще незарегистрированных кандидатов, полицейское насилие и четкая инструкция, как голосовать «умно», 8 сентября сделали свое дело.

По данным наблюдателей, во всех округах, где есть оппозиционные кандидаты, они побеждают своих конкурентов.

Впервые за многие годы «Яблоко» может провести в столичный парламент собственную фракцию из четырех депутатов (Беседина, Бунимович, Круглов, Митрохин).

Григорий Явлинский уже заявил, что в случае победы главная задача фракции будет заключаться в борьбе за освобождение политзаключенных. Кажется, это совсем не та риторика, к которой власти готовы от лояльного городского парламента.

Иван Большаков, Григорий Явлинский, Николай Рыбаков, Евгений Бунимович, Эмилия Слабунова и Александр Гнездилов. Фото: Виктория Одиссонова/«Новая газета»

Петербургский депутат Борис Вишневский, на практике знакомый с работой небольшой оппозиционной фракции, объяснял в «Новой», что в действительности могут сделать даже несколько депутатов регионального уровня — и это немало.

Большое представительство в Мосгордуме, судя по всему, получат представители КПРФ, которых накануне голосования называли главными бенефициарами «умного голосования». В то же время поражение могут потерпеть несколько провластных кандидатов, в кампанию которых были вложены большие ресурсы. В округе, по которому должен был баллотироваться Илья Яшин, например, относительно малоизвестный справедливоросс Яндиев, за которого призвал голосовать оппозиционер, успешно конкурирует с проректором ВШЭ Валерией Касамарой.

Если у председателя Мосгоризбиркома Валентина Горбунова нет в запасе волшебных методов Чурова, то Мосгордума нового состава может очень напоминать Госдуму первых созывов — КПРФ, ЛДПР и «Яблоко» плюс аморфная масса самовыдвиженцев, из которых кое-как складывается большинство «партии власти».

По этому поводу Дмитрию Медведеву пришлось даже делать специальное заявление: мол, «Единая Россия» по-прежнему остается лидером политической жизни страны — и все такое.

Важно заметить, что вся эта драма разворачивается отнюдь не при рекордной явке: если не будет попытки нарисовать нужные голоса, то цифра участия москвичей в выборах не превысит 20%. С учетом результатов это означает, что фактически на выборах столкнулись два актива — тот, что был мобилизован мэрией с одной стороны, и тот, что был выставлен оппозицией во главе с Навальным — с другой. Широкие массы граждан оказались ко всему происходящему более-менее безразличными, и это значит, что на следующих политических кампаниях есть серьезный задел для роста. Будет больше админресурса и «умных голосований» соответственно.

Положение властей в Москве довольно шаткое, кредит доверия к ним после летних полицейских рейдов против мирных демонстрантов очень невысокий. Оппозиция, возможно, пока не забирает столицу себе, но уже способна дать серьезный бой. Единственное место, где в городе по-прежнему правят единороссы, — это, кажется, модное электронное голосование, которое пока проводилось в тестовом режиме и показало прекрасные результаты для самовыдвиженцев из «команды мэра». Гораздо лучшие, чем в реальном городе.

Кирилл Мартынов, «Новая газета»