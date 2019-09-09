Пилоты British Airways проводят первую всеобщую забастовку 9.09.2019, 10:56

Авиакомпания отменила почти 100% рейсов.

Пилоты British Airways начали первую в истории британской авиакомпании всеобщую забастовку. В понедельник, 9 сентября, авиаперевозчик отменил почти 100 процентов рейсов из аэропортов Великобритании. Двухдневная забастовка может сорвать планы поездок почти 300 тысяч человек, пишет dw.com.

В протестной акции 9-10 сентября участвуют все 4,3 тысячи пилотов авиакомпании, требующих увеличения заработной платы. Только в первый день забастовки могут быть отменены большинство из 850 регулярных рейсов. По данным Financial Times, в течение 48 часов British Airways обычно выполняет около 1700 полетов.

Один день забастовки обойдется в 40 миллионов фунтов

Один день забастовки обойдется British Airways в 40 миллионов фунтов стерлингов, заявил британский профсоюз пилотов BALPA в Twitter 8 сентября. При этом разногласия между профсоюзом и авиакомпанией касательно повышения зарплат, по данным BALPA, составляют 5 миллионов.

One day of strike action will cost BA, on their own figures, £40m. The difference between us now is £5m. Why won't they work with us to end this dispute?#BAstrike



(2/2) — BALPA (@BALPApilots) September 8, 2019

Авиакомпания принесла пассажирам извинения за связанные с забастовкой неудобства. "Мы по-прежнему готовы и хотим вернуться к переговорам с BALPA", - указывается в заявлении, размещенном в Twitter. Представитель British Airways в интервью Finantial Times указал, что компания сделала все возможное, чтобы защитить клиентов от дальнейших сбоев. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 6 сентября призвал стороны вернуться за стол переговоров и урегулировать разногласия.

Следующие забастовки

Аналогичные протестные акции BALPA планирует провести 27 сентября и, возможно, перед зимними праздниками.

Переговоры руководства British Airways с профсоюзом BALPA продолжаются последние девять месяцев. Профсоюз отклонил июльское предложение авиакомпании увеличить заработную плату пилотов на 11,5 процента в течение трех лет. По данным British Airways, в рамках этого предложения пилоты получали бы зарплату в размере примерно 200 тысяч фунтов стерлингов в год (в пересчете около 220 тысяч евро).