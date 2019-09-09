Участковый милиционер: Не шикуем, но и не бедствуем 2 9.09.2019, 11:05

Иллюстрационное фото tut.by

Представитель «той самой» профессии рассказал о своих доходах и расходах.

Житель Барановичей, который работает участковым инспектором милиции, рассказал Intex-press о том, сколько зарабатывает, как относится к кредитам и рассрочкам, где покупает вещи и на что откладывает деньги:

- У меня высшее образование. Учился в Минске в Академии МВД по специальности юрист-правовед.

В этой профессии я больше трех лет. Мне нравится помогать людям. В целом работа хорошая, но, как и везде, есть плюсы и минусы. Меня радует, что я получаю стабильную, своевременную зарплату, у меня 30-дневный отпуск, бесплатная служебная форма. К минусам я бы отнес ненормированный рабочий день, работу в праздничные дни, по ночам и суточные дежурства. В основном у меня вторая смена, с 14.00 до 23.00. Хорошо, если выпадает один выходной в неделю, и то он плавающий. Поэтому я особо ничего не могу спланировать. Это не очень хорошо, так как я женат и у меня есть маленький ребенок.

Раньше супруге было сложно: меня почти никогда не было дома, мы редко проводили время вместе. Со временем она привыкла.

Я не считаю свою работу опасной, но соблюдаю определенные меры безопасности. Встречаются разные люди, и не всегда знаешь, чего от них ожидать. Ситуаций, которые бы угрожали моей жизни, пока не было и, надеюсь, не будет.

«Сколько ни плати — будет мало»

На сегодня, по барановичским меркам, я получаю достаточно хорошую зарплату. В среднем 1000 рублей в месяц. На жизнь хватает: мы не шикуем, но и не бедствуем. Считаю, что за такую работу нужно платить в два раза больше. Хотя человек так устроен, сколько ему ни плати — все равно будет мало.

Дополнительных источников дохода у меня нет и быть не может. Я нахожусь, на государственной службе, и мне запрещено заниматься предпринимательской деятельностью.

«Не хочу быть кому-то должным»

Мы выплачиваем кредит на квартиру. С каждой зарплаты на это уходит 100 рублей. К рассрочкам отношусь скептически, не хочу с этим связываться и быть кому-то должным. Если нам нужно купить, например, бытовую технику, мы стараемся внести сразу всю сумму, собираем какое-то время деньги.

На коммунальные платежи тратим примерно 90 рублей. На услуги мобильного оператора и интернет — 50 руб.

Я не разбираюсь в шампунях, гелях для душа, зубных пастах и других моющих средствах. Что купит жена, тем и пользуюсь. Но мы стараемся следить за акциями и скидками по интернету, просматриваем рекламные буклеты. Можем выбрать несколько понравившихся товаров и специально поехать за ними. Также можем обойти несколько магазинов в поисках наименьшей цены. В среднем на бытовую химию уходит примерно 60 рублей в месяц. Услугами парикмахерской я не пользуюсь — меня стрижет супруга.

На заправку машины и ее мелкий ремонт уходит примерно 150 рублей в месяц.

Все траты на ребенка – одежду, обувь, игрушки, средства по уходу и лекарства – оплачиваем из пособия, которое получает жена в декрете.

«Чего-то хочется — покупаем»

Еда – самая большая часть расходов. За макаронами, крупой, молочными продуктами, куриным филе, свининой, овощами и фруктами, как правило, ездим раз в неделю на машине. Обычно — в магазин, реже — на рынок. Там не всегда удобно припарковаться. Овощи и фрукты иногда передают нам бабушки с дачи.

На еду мы не жалеем денег. Если чего-то хочется — покупаем. Но без фанатизма, в рамках разумного. На продукты тратим в месяц около 280 рублей.

«Покупки через интернет-магазин»

Одежду и обувь почти не покупаю: практически все время хожу в служебной форме. Последнее приобретение, которое я помню, — это кроссовки. Я их купил два года назад.

Предпочтение отдаю удобной одежде и обуви. Чаще всего совершаю покупки через интернет. Мне так проще — сделал заказ, приехал на примерку, если подошло — оплатил. В обычных магазинах я давно не был, уже и не ориентируюсь, где что продают и по какой цене. На вещи я трачу не больше 20 рублей в месяц.

Сбережения и отдых

Каждый месяц откладываю 200 рублей на отдых, чтобы посмотреть мир. В следующем году, когда ребенок подрастет, планируем отправиться в Грузию. Хотелось бы в будущем раз в год выезжать на отдых всей семьей.

Пока отдыхаем в основном в Барановичах. Ходим в кино, кафе, пиццерии, водим ребенка в развлекательный центр. В теплое время года выезжаем с семьей и друзьями на природу.