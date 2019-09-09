Польша не будет закупать энергию с БелАЭС 2 9.09.2019, 11:11

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Глава МИД Литвы поблагодарил польского коллегу за это решение.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс поблагодарил Польшу за отказ закупать электроэнергию у БелАЭС, пишет officelife.media.

Министр Линкявичюс встретился с польским коллегой Яцеком Чапутовичем в Варшаве и отметил поддержку Польшей проекта по синхронизации энергосистемы Балтии с электросетью Европы.

Напомним, правительство Литвы на прошлой неделе утвердило план действий, подготовленный Министерством энергетики для синхронизации энергосистемы республики с сетями континентальной Европы. Страны Балтии планируют к 2025 году переподключиться через Польшу посредством двух энергосмычек.

Проект по синхронизации обойдется почти в 1,5 млрд евро.