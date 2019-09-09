Москва сказала «нет» спецоперации Дмитрий Гудков

9.09.2019, 11:26

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Дмитрий Гудков

У России есть будущее, которое можно увидеть не только в зеркальных шлемах «космонавтов».

Кажется, теперь я уже не смогу сглазить. Москва сказала «нет» спецоперации, проходившей под видом выборов. В нелегитимной Мосгордуме все же будут приличные люди.

Да, далеко не все. Да, их там по-прежнему меньшинство. Но в условиях репрессий и полицейского террора москвичи показали, что не намерены с этим мириться. И там, где был хотя бы небольшой шанс, воспользовались им.

Точные списки еще могут меняться, но уже очевидно, что в городском парламенте оказываются люди наших взглядом, поддержанные теми, кого нагло закрыли в спецприемниках. От Сергея Митрохина до Дарьи Бесединой. От (надеюсь) Михаила Тимонова до (не менее надеюсь) Романа Юнемана.

Теперь уже всем понятно, чем были вызваны аресты независимых кандидатов, зачем в том числе я отсидел больше месяца за решеткой. С каким космическим свистом вылетели бы все эти бабаяны с участков. Если что-то у власти осталось – то это полицейские дубинки.

Итоги сегодняшнего голосования означают, что у России есть будущее, которое мы увидим не только в зеркальных шлемах «космонавтов». Что у нас еще остался третий путь – между диктатурой и военным переворотом.

Эта ночь хоть и робкой, но надежды на будущее. Надежды на то, что мы вытащим из застенков политзэков. Избавимся от дурного морока и пойдем в лучшее завтра.

Но главное – давайте не забывать, что именно завтра само по себе ничего не изменится. Камеры не откроются, а Путин не скажет «Я устал, я ухожу». Эти не устают. Завтра утро для нас начнется судом над координатором «Голоса» Владимиром Егоровым, где ему будет грозить 15 суток ареста. Завтра мы будем делать передачку Александру Соловьеву. Ждать суда над Егором Жуковым.

Не забывайте об этом. Мы в самом начале пути.

Дмитрий Гудков, «Фейсбук»