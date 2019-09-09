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Стала известна основная версия исчезновения Максима Мархалюка

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  • 9.09.2019, 11:28
  • 3,047
Стала известна основная версия исчезновения Максима Мархалюка
Максим Мархалюк

Поиски продолжаются.

Дело об исчезновении Максима Мархалюка до сих пор не закрыто, поиски продолжаются. Об этом в эфире ctv.by заявил начальник отдела Главного управления уголовного розыска криминальной милиции МВД Беларуси Дмитрий Крюков, сообщает «Белсат».

«Одна из приоритетных версий – что все-таки он заблудился в лесном массиве».

10-летний Максим Мархалюк из деревни Новый Двор Свислочского района вышел из дома 16 сентября 2017 года и не вернулся. В лесу недалеко от его дома нашли велосипед мальчика и его корзину с грибами. В поисках принимали участие более 2000 человек, однако до сих пор нет ответа, что случилось с парнем и где он.


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