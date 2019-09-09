Лишнее звено 10 Виктор Горбачев

9.09.2019, 11:37

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Фото: AFP

«Решалу» подвинули и он не у дел.

Был произведен обмен пленными между Россией и Украиной. Это есть событие и важный шаг в урегулировании отношений.

Скажите, а где делся "великий" посредник, решала и регулятор? Ну, тот, кто на каждом повороте кричит, что все решается через него и его Минские соглашения? А чего не выступает гражданин Луашенко? Как-то странно. Или, пока он хвастался подарками от Маска, его, как посредника и решалу, увели в сторону и ликвидировали в качестве лишнего звена?

Или подождем и услышим вот-вот, что только благодаря ему и его обонянию?

А так-то, да, "решалу" подвинули и он не у дел. Обидели "мирового" судью.

На наших глазах произошла ликвидация ликвидатора. Оказывается, можно решать вопросы и без!

Виктор Горбачев, "Фейсбук"