Видеофакт: Олег Сенцов наконец смог встретиться с матерью и сыном 9.09.2019, 11:51

Фото: EPA

Родные приехали к украинскому режиссеру из оккупированного Крыма.

На второй день после освобождения украинский режиссер Олег Сенцов смог встретиться со всеми своими родными, которые приехали из оккупированного Крыма.

Как говорится в сюжете ТСН, его мать, сын и жена примчались накануне в Киев из оккупированного Крыма, пишет unian.net.

В субботу они по телевидению следили за встречей самолета с украинскими пленниками и мечтали поскорее увидеть Олега, который 5 лет был в российских тюрьмах. На второй день после освобождения Олег Сенцов смог встретиться с родными Крымскотатарский канал ATR смог взять у матери Сенцова комментарий, несмотря на то, что родные освобожденного пленника очень торопились увидеться с ним. «Я же знала, что меня впереди ждет. Все нормально. <...>

Счастье, вот такое счастье, оно такое неожиданное какое-то. Все ждали, что это не он, что его не взяли в этот список, было страшно. А потом, когда увидели самолет, это что-то было. Мы с Владиком чуть с ума не сошли, прыгали. Очень хорошо, спасибо за все », - отметила она. Женщина также рассказала, что скажет сыну, когда наконец увидит его: «Скажу: спасибо сынок, что все выдержал, что я тебя вижу и ты все-таки у меня живой. Все, мне больше ничего не надо».

Как сообщалось ранее, 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых и Николай Карпюк, Сизонович Алексей, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.

В то же время в РФ вернули 35 человек, об обмене которых просили россияне. Все они были осуждены в Украине за различные преступления или являются фигурантами уголовных производств. Олега Сенцова вместе с Александром Кольченко задержали в мае 2014 года. Российские силовики обвинили их в организации терактов в оккупированном Крыму. В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии.