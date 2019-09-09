Злость на Путина поднимает молодое поколение россиян на борьбу 9.09.2019, 12:23

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Фото: ТАСС

Важные перемены начались в июле.

За последние месяцы в РФ кое-что изменилось. Молодое поколение москвичей стало интересоваться политикой, пишет шведское издание Dagens Nyheter (перевод — inosmi.ru).

«Это был самый важный месяц в моей жизни. Я очень много узнала о том, как организовывать разные вещи, познакомилась со множеством новых людей, которые поддерживают Егора. Я потратила на это много времени и сил. Я вижу в этом смысл», — говорит 18-летняя Хатима Мутаева.

В среду вечером я встретилась с Хатимой в свежеотремонтированном помещении бывшей фабрики в центре Москвы. В этом популярном баре полно людей. Все они пришли сюда, чтобы выразить свою поддержку десятку человек, которых приговорили к тюрьме или арестовали после участия в летних демонстрациях за свободные выборы.

Многие из них — юные студенты, как и сама Мутаева. Она участвует в кампании в поддержку 21-летнего Егора Жукова. Оба учатся в престижном московском университете Высшая школа экономики.

Жукова, известного видеоблогера, задержали в конце июля за то, что он участвовал в массовых беспорядках. 3 сентября следствие отозвало эту формулировку и вместо этого обвинило его в призывах к экстремизму.

Пять задержанных с тех пор отпустили. Обвинения в участии в массовых беспорядках с них были полностью сняты. По мнению, например, независимой газеты «Ведомости», это значит, что полиции не очень удается использовать этих студентов в качестве предостережения для остальных. Но Хатима Мутаева говорит, что ни о какой победе пока речи не идет.

«Мы ни в коем случае не должны останавливаться. Многие, похоже, считают, что Жукова отпустят, потому что его переместили под домашний арест, но это далеко не точно. Мы должны удвоить свои усилия», — говорит она, стоя в толпе людей и продавая значки и футболки с надписью «Свободу Жукову!»

Все началось в июле. Избирательный комитет отказался позволить оппозиционным кандидатам баллотироваться на выборах 8 сентября. За этим последовала волна протестов, и полиция задержала тысячи демонстрантов. Против 18 человек начали предварительное расследование, в том числе за участие в массовых беспорядках. За это преступление в России можно получить от трех до восьми лет лишения свободы.

Похоже, власти хотели запугать людей, чтобы те больше не ходили на демонстрации. Но эффект оказался противоположным. Из-за того, что было задержано так много человек, в Москве произошел подъем гражданского активизма. Для поддержки политических заключенных появились новые организации, например, delo212.ru, члены которой собирают деньги на адвокатов и ходят на все судебные слушания.

«Когда они задерживают молодых людей, я понимаю, что это может случиться и со мной. А уж когда они задерживают людей из моего собственного университета, это и вовсе становится чисто личным вопросом. Было просто невозможно оставаться в стороне», — говорит Хатима Мутаева.

В выборах 8 сентября позволили участвовать всем кандидатам от путинской партии «Единая Россия». Интересно, что никто из них не баллотируется от имени собственной партии. Все они собирали подписи, чтобы участвовать в выборах в качестве независимых кандидатов. Все потому, что «Единая Россия» как партия себя уже очень сильно дискредитировала.

«Эта партия настолько непопулярна, что, если баллотироваться от нее, падают шансы на избрание. В том, что партия не работает, виноват сам Кремль. Он не вкладывал в нее силы. Все завязано только на Путине», — говорит политический аналитик Мария Липман. Она главный редактор Point & Counterpoint, газеты о России, которую выпускает Университет Джорджа Вашингтона.

В то же время Липман констатирует, что молодые россияне стали лучше организовываться.

«Они очень хорошо и эффективно используют социальные сети. Импровизированные организации в поддержку политических заключенных появляются мгновенно и занимаются очень конкретной работой».

По словам Липман, не стоит преувеличивать значение летнего протестного движения. Ни к каким политическим изменениям это не привело.

«Но ясно одно: именно молодые люди, что всю свою жизнь прожили при президенте Путине, чувствуют свое право на свободу и правовое общество. Это очень интересно».

Хатима Мутаева надеется на перемены.

«Я, конечно, не могу говорить за все свое поколение, но как один и тот же человек может править страной 20 лет? Нам нужны новые руководители. Все, кого я знаю, так считают. И сейчас мы объединились».

- Путину следует уйти?

Хатима Мутаева: Нам нужны честные выборы. Сначала должны пройти справедливые выборы, а уж тот, кто их выиграет, и должен править страной.