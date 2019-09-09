Пес театрально «потерял сознание» и стал звездой Сети

Пес театрально «потерял сознание» и стал звездой Сети2
- 9.09.2019, 12:36
- 2,444
Животное впечатлило Сеть «театральной игрой».
Сеть покорил ролик с собакой “театрально падающей в обморок”. Видео появилось на платформе Imgur.com, пишет korrespondent.net.
На кадрах видно, как девушка подходит к псу со специальным инструментом, чтобы подстричь ему когти. Хозяйка несколько раз настойчиво просит питомца дать лапу.
После того, как собака проигнорировала все просьбы, девушка сама взяла лапу пса в руку. Когда хозяйка подносит к лапе когтерез, пес театрально заваливается на бок и падает, задрав лапы вверх.
Животное продолжает неподвижно лежать, а оператор снимает глаза хитрого пса крупным планом.
Кто и когда сделал забавный ролик не уточняется. Всего за три дня ролик собрал почти 8 миллионов просмотров.