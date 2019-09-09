Ответ Маска о «Тесла» для Лукашенко стал популярным мемом

Ответ Маска о «Тесла» для Лукашенко стал популярным мемом30
- 9.09.2019, 12:49
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Его даже нанесли на майки.
Прошлая неделя неожиданно прошла под знаком «Теслы». Вначале Александр Лукашенко рассказал, что Илон Маск подарил ему электромобиль Telsa. Позже американский бизнесмен опроверг это заявление в Твиттере. Его ответ уже запустил флэшмоб в сети, а теперь и появился на принтах маек и худи от LSTR Adzieńnie, пишет The Village Беларусь.
В воскресенье, 8 сентября, беларуский бренд одежды опубликовал в Facebook пост с новой серией маек «Uh no».