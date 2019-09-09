Ответ Маска о «Тесла» для Лукашенко стал популярным мемом 30 9.09.2019, 12:49

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Илон Маск

Его даже нанесли на майки.

Прошлая неделя неожиданно прошла под знаком «Теслы». Вначале Александр Лукашенко рассказал, что Илон Маск подарил ему электромобиль Telsa. Позже американский бизнесмен опроверг это заявление в Твиттере. Его ответ уже запустил флэшмоб в сети, а теперь и появился на принтах маек и худи от LSTR Adzieńnie, пишет The Village Беларусь.

В воскресенье, 8 сентября, беларуский бренд одежды опубликовал в Facebook пост с новой серией маек «Uh no».